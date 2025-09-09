09.09.2025 18:52 , Канцелария (Сливенска митрополия)

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, за поредна година учители и доброволци от неделно училище „Ангелофания“ организираха занимания с деца със специални потребности. Г-жа Ани Вълева и художничката г-жа Мария Белчева проведоха творчески ателиета, в които заедно с децата изработиха изделия, представени впоследствие на благотворителен базар. Средствата от него тази година са предназначени за закупуването на специализирана количка за дете с ДЦП.

В рамките на лагера децата, заедно със своите родители и треньори, посетиха храм „Успение Богородично“ в град Несебър, където се поклониха на чудотворната икона на Божията Майка. Те бяха посрещнати от председателя на храма ставрофорен иконом Петър Косев, който беше подготвил почерпка, съобразена с хранителните им особености. Протойерей Арсений Станков сърдечно приветства поклонниците и проведе беседа с тях.

В заключителния ден на лагерната смяна иконом Атанас Чулаков, духовен надзорник и и.д. игумен на Поморийския манастир отслужи водосвет за здраве и благоденствие на децата, техните родители и треньори, като предаде архипастирския благослов на Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений.

Летуването, съчетаващо почивка и духовно възпитание, постепенно се утвърждава като жива традиция в Сливенска епархия. То свидетелства за постоянната грижа на Църквата към отрудените, обременените и страдащите, и укрепва вярата в сърцата на малките и техните семейства.