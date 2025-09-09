09.09.2025 18:53 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 2

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, Община Бургас, Центърът за подкрепа на личностното развитие – Бургас и Неделното училище при храм „Св. Пимен Зографски“ в кв. Крайморие обявяват Международен конкурс за рисунка и литературна творба за ученици. Събитието е посветено на 1 ноември – Деня на народните будители, а темата е:

„Светите братя Кирил и Методий и Кирилицата – вдъхновение от Бога“.

* Цели на конкурса

Инициативата цели да насърчи интереса на децата и младежите към изобразителното изкуство, литературата и православната вяра, да пробуди любов към делото на светите равноапостолни братя Кирил и Методий и към духовните корени на нашия народ.

* Раздели и възрастови групи

Конкурсът се провежда в два раздела:

Рисунка – за ученици от I до XII клас в три възрастови групи;

от I до IV клас

от V до VII клас

от VIII до XII клас

Всеки участник може да представи само по 1/една/ рисунка, а всякo училище, клуб, читалище или творческа формация – до 5 /пет/ рисунки.

Използвана техника – акварел, темпера, пастели, туш. Формат на листа – 35 / 50 см, отделно паспарту.

---

Литературна творба (стих, есе или разказ) – за ученици от V до XII клас в две възрастови групи;

от V до VII клас

от VIII до XII клас

Всеки участник може да представи до 2 произведения в този раздел.

Конкурсни изисквания:

- съответствие с темата на конкурса;

- вероучителна точност;

- адекватно жанрово изпълнение на творбата;

- оригиналност, художественост и др.;

- спазване на правописните и пунктуационни правила

* Срокове и изпращане на творби

Рисунките се изпращат до 27 октомври 2025 г. на адрес: Център за подкрепа на личностното развитие,

ул. „Райна Княгиня“ 11, гр. Бургас – 8000.

Литературните творби се изпращат по електронна поща: info-200257@edu.mon.bg.

Към всяка творба трябва да бъде приложено заявление за участие - образеца е показан по-долу в текста!

* Награждаване и церемония

Жури от преподаватели, богослови, писатели и художници ще определи победителите в двата раздела. Резултатите ще бъдат обявени на 31 октомври 2025 г. на сайта на ЦПЛР – Бургас.

Тържествената церемония по връчване на наградите ще се състои на 7 ноември 2025 г. (петък) от 17:30 ч. в храм „Св. Богородица“ в гр. Бургас.

Всички творби, участвали в конкурса, остават във фонда на ЦПЛР – Бургас.

***

До Директора на Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас

ЗАЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният родител:

.....................................................................................................

(трите имена на родителя/ настойника)

Заявявам, че съм СЪГЛАСЕН/ НА синът ми/дъщеря ми

.....................................................................................................(трите имена на ученика)

клас…………………………

училище.....................................................................................

възраст…………………………

тел:…………………………

адрес:.............................................................................................................................................................................................

e-mail:…………………………

да участва в конкурс ........................................................... организиран от Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас.

Декларирам, че доброволно предоставям на Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас личните данни в настоящото Заявление по смисъла на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закон за закрила на детето и в съответсвие с Вътрешните правила на Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас.

Личните данни в това Заявление се събират и обработват само и единствено за целите на горепосочения конкурс. При класиране на участниците в конкурса, на електронната страница на Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас ще бъдат публикувани само трите имена на ученика. Уведомен/а съм, че е възможно снимки и видеозаписи, включващи участници в конкурса, както и техни творби, да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронни и печатни медии. Всички права относно събиране, съхранение и обработка на личните данни, изискуеми в настоящото Заявление, могат да бъдат реализирани по реда на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016 / 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., на адрес: гр. Бургас, ул. ,,Райна Княгиня" № 11 или на e-mail: info-200257@edu.mon.bg

Уведомен/а съм, че при отказ да предоставя личните данни, изискуеми в това Заявление, няма да бъде възможно детето ми да участва в настоящия конкурс и екипът на Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас няма да бъде в състояние да се свързва повече с мен, поради отказа ми да бъдат обработвани мои лични данни/лични данни на детето ми.

Дата....................................

Подпис на родителя/настойника........................................

(Следващата графа се попълва САМО от ученици, които имат навършени 14 години)

Долуподписаният ученик......................................................

Декларирам, че имам навършени 14 (четиринадесет) години и доброволно съм предоставил(а) личните данни в настоящото Заявление, по смисъла на ЗЗЛД, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закон за закрила на детето и в съответсвие с Вътрешните правила на Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас.

Дата....................................

Подпис на ученика...................................