10.09.2025 08:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 12 септември 2025 г. (петък), от 18:00 ч., Честният Пояс на Пресвета Богородица ще бъде посрещнат тържествено в Престолния град Сливен на площад „Хаджи Димитър“.

С литийно шествие светинята ще бъде пренесена по ул. „Великокняжевска“ до храм „Св. Богородица“ (ул. „Св. св. Кирил и Методий“), където ще бъде изложена за поклонение от вярващите.

Веднага след посрещането в храма ще бъде отслужена Архиерейска празнична вечерня, оглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

От 12 до 14 септември (до 15:00 ч.) Честният Пояс ще остане в храм „Св. Богородица“.

Храмът ще бъде денонощно отворен, за да могат всички вярващи да се поклонят на светинята и да прибегнат към майчинската закрила на Пресветата Богородица – за здраве, за изцеление, за благословение на бездетни съпрузи, за утеха в душевни и телесни немощи и за покровителство над деца, семейства и родители.