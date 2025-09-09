Сливен, кратки вечерни новини, 09.09.2025 г., вторник

09.09.2025 16:32 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Д-р Иван Селимински" – Сливен обявява конкурс за лекари специализанти и медицински сестри/акушерки за места, финансирани от държавата, считано от 9 септември 2025 г.

През последните седмици жители на Сливен алармират за серия от посегателства и кражби от автомобили, паркирани в района зад паметника на „Орлето“ срещу Спортното училище.

Клуб „Сливен мастърс“ се представиха отлично на 47-ото Държавно лично и отборно първенство по плуване за ветерани.

Шахматен клуб „Сините Камъни“ отново се отличи с впечатляващи постижения на Държавните отборни първенства по класически, ускорен и блиц шахмат, проведени в Боровец от 1 до 6 септември 2025 г.

Областният управител на Сливен Чавдар Божурски разпореди проверка на водните обекти в региона.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 7 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

Пет класически жанрови представления, две художествени изложби, любими артисти, нови награждавани спектакли ще види публиката от 17 септември до 16 октомври на тазгодишния есенен театрален салон.