10.09.2025 09:03 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Предстои поредното издание на фестивала „Стоте войводи“ в Сливен. То ще се състои на 19 и 20 септември. 20 производители от Сливен и региона ще бъдат представени на отделните шатри. Водещ на събитието отново ще бъде известният актьор Ники Станоев. Община Сливен е подготвила богата програма с много музика и настроение за малки и големи жители и гости на Сливен.

На 19 септември, петък, началото ще бъде дадено в 17 часа с изпълнения на състави от Сливен и региона.

В 18 часа на сцената на фестивала ще се качи Ансамбъл за народни песни и танци-Сливен. След тях излизат артистите от танцовата школа „Майсторите на Танца“.

В 20 часа вечерта ще продължи с нежния глас и песните на певицата Деси Добрева. Вечерта ще завърши с изпълнения на един от най-старите и популярни оркестри у нас – Берковската духова музика.

На 20 септември, събота, „Стоте войводи“ ще започне от 11 часа с представлението на Държавен куклен театър-Сливен „Жабокът принц“, което ще забавлява малките посетители на фестивала.

В 18 часа на сцената се качват талантите на Сливен.

От 20 часа програмата продължава с изпълнения на PG&Drink.

В 21 часа адреналинът и градусът на забавление ще бъдат вдигнати от Константин Трендафилов, известен с артистичния си псевдоним Папи Ханс.

Фестивалът ще завърши със светлинно дрон шоу в небето над Градската градина.

Входът и двата дни е свободен.