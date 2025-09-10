Класическите жанрове оживяват в Есенния театрален салон – Сливен 2025

10.09.2025 09:40 , Людмила Калъпчиева

Туида Нюз | Култура

От 17 септември до 16 октомври Сливен отново ще се превърне в сцена на култура, изкуство и вдъхновение. За 17-ти път в града под Сините камъни ще се проведе Есенният театрален салон, който тази година е посветен на класическите жанрове и текстове – теми, които са в основата на световния и българския театър.

Богата програма с театър и изобразително изкуство

Общо седем събития очакват публиката – пет театрални постановки и две художествени изложби. Фестивалът ще започне с премиерата на „Боряна“ от Йовков (17 септември) и ще завърши с моноспектакъла „Гневът на Ахила“ по Омировата „Илиада“ (16 октомври).

„Тазгодишният салон е изграден около класическите образци – старогръцка драма, Брехтов театър, българска класика и комедия дел’арте“, подчертава Радост Костова, директор на Сливенския драматичен театър – основен организатор на събитието.

Акценти в театралния афиш

„Боряна“ – нов прочит на Йовковата класика от режисьора Петър Денчев, с участието на младата Мария Манолова (Боряна) и обичания Красимир Доков (Златил).

„Сграбчи лъва“ – комедия на Теди Москов, вдъхновена от филма „Армията Бранкалеоне“ на Марио Моничели. Постановката ще се играе на 30 септември.

„Майка Кураж и нейните деца“ – класиката на Бертолт Брехт в режисура на Стоян Радев, с Албена Павлова в главната роля. Спектакълът е носител на „Икар 2025“ и „Аскеер 2025“.

„Елизабет или Кралицата девственица“ – пиеса на Кристиан Симеон с Койна Русева в ролята на Елизабет I. Наградена е с „Пловдив“ за театър.

На сцената ще видим и други любими актьори като Албена Павлова, Калин Сърменов, Койна Русева, Красимир Доков, Мая Новоселска, Евгени Будинов и др.

Изложби в рамките на салона

„Театърът – това съм аз“ – плакатна изложба от Международното триенале за сценичен плакат – София (от 24 септември във фоайето на ДТ „Стефан Киров“).

„Репетиция“ – живописна серия на художника-сценограф Нейко Нейков, дарена на Художествената галерия – Сливен. Изложбата ще бъде открита на 18 септември в Узуновата къща.

Финал с Омировата „Илиада“

На 16 октомври завесата ще се спусне с премиерата на моноспектакъла „Гневът на Ахила“ – драматизация и изпълнение на Димитър Марков. Постановката е насочена и към младата публика, продължавайки традицията салонът да подава ръка на ученическата аудитория.

Есенният театрален салон – Сливен 2025 обещава да бъде истински празник на класическите жанрове, със силни драматургични текстове, впечатляващи актьорски превъплъщения и богата художествена програма.

