Детският театър към НЧ „Зора 1860“ набира участници

Детският театър към Народно читалище „Зора 1860“ – Сливен обявява прием на деца и младежи, които обичат сцената и мечтаят да се потопят в света на театралното изкуство.

В школата се предлага:

обучение по актьорско майсторство;

работа в екип;

участие в постановки и сценични изяви.

Ръководител на театралната школа е Габриел Плачков, завършил НАТФИЗ през 2019 г. в класа на проф. Иван Добчев. Той има опит като асистент по актьорско майсторство на танцов театър в НАТФИЗ и като ръководител на театрални трупи в ПГПЗЕ „Проф. д-р Димитър Табаков“, ХГ „Дамян Дамянов“ и НУ „Васил Левски“ в Сливен.

Всички, които искат да развият своя талант и да станат част от театралната общност на Сливен, могат да се запишат в школата.

За информация и записване:

0879 156 974

0889 344 288

0879 405 418