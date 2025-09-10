Детският театър към НЧ „Зора 1860“ набира участници

Детският театър към Народно читалище „Зора 1860“ – Сливен обявява прием на деца и младежи, които обичат сцената и мечтаят да се потопят в света на театралното изкуство.
В школата се предлага:
обучение по актьорско майсторство;
работа в екип;
участие в постановки и сценични изяви.
Ръководител на театралната школа е Габриел Плачков, завършил НАТФИЗ през 2019 г. в класа на проф. Иван Добчев. Той има опит като асистент по актьорско майсторство на танцов театър в НАТФИЗ и като ръководител на театрални трупи в ПГПЗЕ „Проф. д-р Димитър Табаков“, ХГ „Дамян Дамянов“ и НУ „Васил Левски“ в Сливен.
Всички, които искат да развият своя талант и да станат част от театралната общност на Сливен, могат да се запишат в школата.
За информация и записване:
0879 156 974
0889 344 288
0879 405 418