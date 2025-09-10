10.09.2025 11:14 , Людмила Калъпчиева

В рамките на „Седмицата на пожарната безопасност“ (8–14 септември) служителите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Твърдица проведоха специално занятие с децата и персонала на Детска градина „Щастливо детство“.

Урокът започна с сигнал за пожар от пожароизвестителната система и последвала евакуация на малчуганите от „горящата“ сграда. Огнеборците пристигнаха на място и демонстрираха как се овладява подобна ситуация.

По време на занятието децата се запознаха с:

професионалните умения и ежедневието на пожарникарите;

техниката, с която се извършват дежурства и спасителни дейности;

оборудването и специализираната екипировка.

Най-голям интерес предизвика пожарната кола, а в края на демонстрацията всяко дете имаше възможност да държи маркуча за гасене на пожари и да облече част от облеклото на пожарникаря.

Събитието се превърна в незабравим урок по безопасност, който съчета полезното знание с вълнуващо преживяване за най-малките.