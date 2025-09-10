Сливен, кратки вечерни новини, 10.09.2025 г., сряда

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР и РДПБЗН Сливен не са регистрирани престъпления, тежки пътни инциденти и произшествия с материални щети по линия на „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Детският театър към НЧ „Зора 1860“ – Сливен обяви прием на нови участници.
Фестивалът „Стоте войводи“ в Сливен ще се проведе на 19 и 20 септември с богата програма и безплатен вход.
Двадесет местни производители ще представят продукцията си на Фестивала на стоте войводи в Сливен.
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен обяви конкурс за лекари специализанти, медицински сестри и акушерки от направление „Здравни грижи“.
Областният управител на Сливен Чавдар Божурски разпореди проверка на водните обекти в региона.
В периода от 15 до 19 септември в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ Сливен ще се проведат безплатни прегледи за туберкулоза.