10.09.2025 13:00 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Област Сливен | България | преди 47 минути

Областният управител Чавдар Божурски свика заседание на Областния координационен център по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на децата и учениците (т. нар. Механизъм за обхват). Срещата се проведе днес (10 септември) в Областна администрация Сливен. Тя бе ръководена от заместник областния управител Фатме Мустафова, която е и зам.-председател на Областния координационен център. Обсъдени бяха реализираните и предстоящи дейности, постигнатите резултати и съществуващите проблеми.

Заместник областният управител Фатме Мустафова информира за участието си, заедно с Боян Аксаков, началник на Регионално управление на образованието – Сливен, в среща в Министерски съвет на Националното координационно звено по Механизма за обхват, ръководена от премиера Росен Желязков. На нея е отчетено, че близо 75 000 деца са върнати в клас и за първи път делът на преждевременно отпадналите е спаднал до около 9 на сто, което поставя България под средното ниво за Европейския съюз. Росен Желязков е акцентирал върху засилването на ангажираността на институциите и синхрона между тях и необходимостта да се възстанови темпът на работа от първоначалния период след излизането на Постановление №100 на Министерския съвет от 2018 година.

Боян Аксаков представи данни за дейностите и предприетите мерки в област Сливен. Към днешната дата не са обхванати и не посещават училища и градини малко над 6 000 деца и ученици. По данни на информационната система около 3700 от тях са в чужбина. През двата срока на миналата учебна година са поискани информации от директорите на детски и учебни заведения с голям процент деца от уязвими групи. Извършени са и 20 проверки в училища. В 14 от тях са издадени заповеди за задължителни предписания. В повечето случаи те са свързани с некоректното отразяване на отсъствията на учениците и с неефективен контрол от страна на ръководството.

Най-голям отлив на ученици се наблюдава между VII-и и VIII-и клас. През тази година 553 седмокласници не са се включили в класиранията за гимназиален етап в неспециализирани училища. Най-много от тях – 174 са останали на поправителни изпити, като в повечето случаи причината е трайно отсъствие от училище. В 160 от случаите се посочва незаинтересованост на родителите. 82 ученици са записани в училище по изкуствата или спортно училище, а 48 са подадени като отпаднали в края на миналата учебна година.

Контролът се затруднява от невъзможността да се следи придвижването на деца и родители в Шенгенското пространство, липсата на адресна регистрация и ниската събираемост на санкциите. Област Сливен е на първо място в страната по брой на издадени наказателни постановления. В същото време процентът на събираемост е под 1 на сто.

В област Сливен са сформирани 56 екипа за обхват, които включват 582 представители на Регионално управление на образованието, образователните институции (училища и детски градини), общините, дирекциите „Социално подпомагане“ и районните управления на МВР. В тях не е пожелал да участва нито един представител на неправителствена организация.