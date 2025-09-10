Министерския съвет взе днес следните решения

10.09.2025 13:07 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 41 минути | 34

Правителството осигури средства за Шипченския манастир „Рождество Христово“ и за новостроящ се храм в Пловдив

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2025 г. за осигуряване на допълнителни средства за Българската православна църква - Българска патриаршия в размер на 3 150 000 лв., както следва: 1 000 000 лв. за изграждане на отоплителна инсталация на Шипченския манастир „Рождество Христово“, гр. Шипка, общ. Казанлък и 2 150 000 лв. за новостроящ се храм „Св. ап. Ерм Филипополски“ („Св. цар Борис Покръстител“) гр. Пловдив, кв. Тракия.

Утвърдени са разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2025 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2025 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 18 734,79 лв., за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 1 207 лв., за командировки на областни управители – 9 169,55 лв., за командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 20 201,79 лв. и за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 20 лв.

Одобрена е подкрепа на инвестиционни проекти, които откриват над 1200 нови работни места

Министерският съвет одобри проект на договор, който да бъде сключен с инвеститори, получили сертификат по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и заявили прилагането на насърчителни мерки.

С това ще бъде насърчено и подкрепено осъществяването на инвестиционни проекти с планирани инвестиции на обща стойност от близо 68 млн. лв. и предвиждащи разкриването на близо 1200 нови работни места в страната.

Необходимите средства за насърчаване на инвестиционните проекти са в максимален размер до 6,7 млн. лв.

Намалява се административната тежест при водене на регистъра за базовите телекомуникационни станции

Промени в Наредбата за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи намаляват административната тежест за операторите. Прецизира се режима за уведомяване за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват.

Разграничават се случаите, при които е необходимо подаване на заявление за промяна на данни в резултат на строителни дейности. Посочват се обстоятелствата, при които операторите не дължат такса за актуализиране на данни.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет даде съгласие на „Холдинг БДЖ“ ЕАД да продаде недвижими имоти в гр. София. Те се намират в местността „НЗП Илиянци-запад“, район „Надежда“, гр. София. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне на цена, не по-ниска от определената от независим оценител. Тя се осъществява, тъй като при строителството на Северната скоростна тангента в част от тези имоти е изградена временна пътна връзка, която впоследствие става постоянна част от транспортната инфраструктура на кв. „Илиянци“.

Министерският съвет предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на имот - публична държавна собственост. Имотът се намира на територията на гр. Русе. Предоставянето на имота на НКЖИ е във връзка с изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе.

Правителството предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на два самостоятелни обекта в приемното здание на железопътна гара Русе. Към момента обектите се управляват от Агенция „Митници“ - Митница Русе, но са с отпаднала необходимост. Те ще бъдат използвани от НКЖИ за дейностите по управление на железопътната инфраструктура.

С решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост, необходими за изграждането на Обект „Път П-56 пътен възел „Скобелева майка“ - път П-86 (Югоизточен обход на гр. Пловдив)“ от км 98+000 до км 102+820“, в землищата на гр. Пловдив, и селата Ягодово и Брестник в община Родопи. Пътната отсечка ще е с габарит Г20 - с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети. Проектът е обявен за обект с национално значение. Той е от изключително значение за облекчаване и извеждане на транзитния поток извън град Пловдив и запазване на жизнената и екологична среда на жителите и безопасността им, както и безпроблемното преминаване на транзитния трафик. Решението може да се обжалва пред административен съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приет е докладът за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2025 г.

Със свое решение правителството приет доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма (КФП) за полугодието на 2025 г., който ще бъде внесен за информация в Народното събрание в изпълнение на чл. 136, ал. 1 на Закона за публичните финанси.

Докладът за касовото изпълнение на КФП за полугодието на 2025 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерския съвет.

Министерският съвет одобри държавни гаранции за изграждането на Вертикалния газов коридор

Кредити на „Булгартрансгаз" ЕАД в размер на 248.9 млн. лв. за изграждането на Вертикалния газов коридор ще бъдат гарантирани от държавата. На днешното си заседание Министерският съвет одобри проектите на гаранционни споразумения между Република България и Инвестбанк АД и Република България и Обединена българска банка АД за финансиране на проекта „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД за изпълнение на инициативата Вертикален газов коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова".

Държавногарантираните заеми са предназначени за частично покриване на инвестиционните разходи по проекта. Те ще бъдат усвоени до 15 декември 2025 г., а срокът за погасяването им е 5 години след 1 януари 2027, когато изтича гратисният период.

Проектът „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД за изпълнение на инициативата Вертикален газов коридор" включва проекти за повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България, както и за повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния. Те са включени в десетгодишния план за развитие на европейската мрежа на операторите за пренос на природен газ ENTSOG, както и в десетгодишния план за развитие на мрежата на „Булгартрансгаз" ЕАД.

Съгласно решение на Народното събрание от 14 март 2024 г. е предвидено финансирането на проекта да се осъществи чрез увеличаване капитала на „Булгартрансгаз" ЕАД и заемно финансиране при издаване на държавни гаранции.

Проектът за Вертикален газов коридор има стратегическо значение за сигурността на газовите доставки в България и Югоизточна Европа. Реализацията му ще повиши надеждността на снабдяването с природен газ, диверсификацията на газовите доставки и развитието на конкурентен и интегриран регионален пазар на природен газ.

Правителството одобри проекта на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна

Министерският съвет на Република България прие решение, с което одобрява проекта на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна.

Споразумението от ново поколение - за засилено партньорство и сътрудничество, ще замени Споразумението за партньорство и сътрудничество с Република Узбекистан, в сила от 1 юли 1999 г., и ще надгради върху постиженията на предходното, като даде нова, актуална и по- амбициозна правна рамка за бъдещо партньорство, в съответствие с настъпилите събития и промени както в страната, така и в регионален и глобален план.

Споразумението представлява важна стъпка към засилване на политическия и икономическия ангажимент на ЕС със страните от Централна Азия. То ще предостави и основата за по-ефективен двустранен ангажимент между ЕС и Република Узбекистан, ще укрепи политическия диалог и икономическото взаимодействие и ще засили сътрудничеството в широк спектър от области, включително чрез инициативи като Глобалния портал на ЕС и Европейския зелен пакт.

Приет е План за изпълнение на целите от Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2024-2027 г.

Министерският съвет прие Решение за приемане на План за изпълнение на целите от Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2024-2027 г. и одобряване на Отчет за 2024 г.

Националният съвет по миграция, граници, убежище и интеграция (НСМГУИ) е създаден с ПМС № 226 от 10.09.2019 г. (обн. ДВ. бр. 72 от 13 септември 2019 г.) като постоянно действащ колективен консултативен орган към Министерския съвет по чл. 21 от Закона за администрацията. Съветът осъществява координация на изпълнението на държавните политики в областите миграция, граници, убежище и интеграция.

Планът и Отчетът са изготвени от постоянно действаща стратегическа работна група „Интегрирано гранично управление“ към НСМГУИ.

В Плана са заложени стратегическите цели в области, които са съобразени и следват разписаните в Стратегията. Изпълнението им се гарантира чрез множество дейности, които продължават и надграждат изпълнените през 2024 г. ангажименти за ефективно осъществяване на формулираните стратегически цели. Документът предвижда реализирането през 2025 г. на основните елементи от Европейското интегрирано гранично управление.

В Отчета за 2024 г. са синтезирани усилията на всички институции, имащи отношение към интегрираното гранично управление, като се проследява и измерва степента на постигане на поставените цели и се подпомага вземането на управленски решения относно продължаването, изменението, допълването или прекратяването на дейностите. Отчетени са дейности по осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение на политиките в областта на интегрираното гранично управление, визовата политика и миграцията, както и повишаване на компетентността и професионализма на служителите за управление на границите.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2025 г.

Правителството одобри допълнителни разходи, в размер на 32 295 600 лв., за обезпечаване на плащане по издадена фактура за въвеждане на Централизирана система за електронна идентификация (ЦСЕИ) в експлоатация по Дейност 8 „Изграждане на ЦСЕИ с включени крайни работни места за запис на УЕИ“ от Договор № 5785мпд-83/22.12.2022 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и управление на Система за издаване на български лични документи поколение 2019“.

Определено е наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната относно „Ремонт на пристанищна инфраструктура и удълбочаване на акваторията на ВМБ - Варна (ВР 1318)“

Министерския съвет взе решение за определяне на наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка в случаите по чл.13, ал. 1, т.13, б. „а“ и б. „ж“ от Закона за обществените поръчки при реализацията на обществена поръчка за „Ремонт на пристанищна инфраструктура и удълбочаване на акваторията на ВМБ - Варна (ВР 1318)“.

Ремонтът е необходим с цел приемане, базиране и обслужване на новопридобитите бойни кораби и съответното оборудване. Проектът предвижда ремонт и разширяване на пристанищната инфраструктура, изграждане на съоръжения за поддръжка и базиране на новопридобитите кораби и удълбочаване акваторията на Военноморска база - Варна.

Основният интерес, свързан със сигурността на страната, а именно гарантирането на суверенитета и териториалната цялост на Република България чрез укрепване и гарантиране на морския суверенитет на държавата, включва осигуряването на оперативна готовност на ВМС и тяхната способност да защитават страната от потенциални заплахи по море. В този контекст модернизацията на ВМБ-Варна е от ключово значение за поддържането на морската сигурност и укрепване на отбранителните способности на Република България.

Кабинетът реши да денонсира меморандумa за разбирателство относно създаването и поддръжката на Многонационално интегрирано логистично подразделение за обща инженерна поддръжка за логистиката

Министерският съвет реши да денонсира Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватска, Министерството на отбраната на Грузия и Министерството на отбраната на Румъния относно създаването и поддръжката на Многонационално интегрирано логистично подразделение за обща инженерна поддръжка за логистиката (Multinational Integrated Logistic Unit on Infrastructure Engineering for Logistics - IEL MILU).

Меморандумът е подписан в изпълнение на Решение № 697 на Министерския съвет на Република България от 29.10.2007 г., на 07.11.2007 г.

Въпреки проведените през годините множество учения, подготовката на участниците в IEL MILU не е надградена, поради естеството на отработваните въпроси, свързани с инженерно осигуряване на логистични формирования. Задачите, които изпълняват инженерните формирования са свързани предимно с инженерното осигуряване за бойна поддръжка и не са ефективни за изпълнение на задачи като част от логистично формирование.

Участието на Въоръжените сили на Република България в IEL MILU не носи добавена стойност към подготовката и повишаването на бойните способности на участващите формирования и възпрепятства постигането на бойни способности за изпълнение на други приоритетни задачи. Продължаването му е нецелесъобразно и с оглед разходвания финансов ресурс, който следва да бъде пренасочен за други цели.

В този контекст е целесъобразно Министерство на отбраната на Република България да прекрати участието си в IEL MILU. По този начин ангажираният личен състав и необходимите ресурси за поддръжка и участие ще могат да бъдат пренасочени за изпълнение на приоритетни за Въоръжените сили на Република България задачи.

Правителството одобри годишния доклад за решенията на ЕСПЧ по дела срещу България

Министерският съвет прие решение за внасяне в Народното събрание на Дванадесетия годишен доклад за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ, Съда) по дела срещу България за 2024 г.

Република България ратифицира Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа (по-нататък “Конвенцията“) през 1992 г. и по силата на тази ратификация призна юрисдикцията на Съда. Съгласно член 46 от нея Високодоговарящите страни имат международноправно задължение да изпълняват окончателните решения на Съда, установяващи нарушения на Конвенцията. Предприемането на необходимите мерки по изпълнението се контролира от Комитета на министрите към Съвета на Европа (по-нататък „Комитета на министрите“ или „КМ“). Държавите - страни по Конвенцията имат договорно задължение да отстранят установените нарушения, като разполагат с известна свобода на преценка по отношение на средствата за това.

Докладът се изготвя въз основа на решение на Народното събрание от 2012 г., съдържа информация за 2024 г., но може да обхваща и някои по-нови развития, настъпили до 15 юни 2025 г., които имат отношение към разглежданите въпроси.

Докладът се състои от четири части. В първата част „Европейски съд по правата на човека“ е представена актуална статистическа информация за делата пред ЕСПЧ.

Втората част, „Изпълнение на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека срещу България“ съдържа статистическа информация за изпълнението на решенията на ЕСПЧ срещу Република България и положението й спрямо останалите държави- членки на СЕ. Изброени са закритите през годината изпълнения, както и тези, по които е бил постигнат напредък.

Третата част на доклада, „Основни проблеми, констатирани в осъдителните решения на ЕСПЧ, по които не са предприети всички необходими мерки“ засяга основни проблеми, произтичащи от решенията на ЕСПЧ, по които следва да бъдат взети допълнителни мерки. Решенията, които се разглеждат в тази част, засягат дела оставени от Комисията на министрите в процедура на засилено наблюдение, както и дела, които макар и в стандартна процедура на наблюдение, налагат промени в правната рамка.

Четвъртата част на доклада е посветена на идеята за създаване на „Механизъм за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ“.

Одобрена е позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС, посветено на професионалното образование и обучение

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС, посветено на професионалното образование и обучение, на 11-12 септември в гр. Хернинг, Дания.

На заседанието ресорните министри ще обсъдят създаването на бъдещата рамка за европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение и ще приемат Декларация относно привлекателно и приобщаващо професионално образование и обучение за повишена конкурентоспособност и качествени работни места 2026-2030 г.

България ще изрази подкрепа към европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение като начин за постигане на висококачествено, приобщаващо и ориентирано към бъдещето образование и обучение. Ще бъдат откроени основните мерки, механизми и политики на национално ниво за повишаване на привлекателността на професионалното образование, за стимулиране на ученето през целия живот, за повишаване на уменията на учащите и подготвеността им за професиите на бъдещето, съобразно променящите се нужди на пазара на труда.

Правителството открива Институт за българската диаспора и културното наследство зад граница към УниБИТ

Институт за българската диаспора и културното наследство зад граница се разкрива към Университета по библиотекознание и информационни технологии. Правителството откри звеното по искане на ректора на висшето училище след решение на Академичния съвет.

Институтът ще прави изследвания, свързани с историята и културата на българската историческа и съвременна диаспора зад граница и ще проучва актуални въпроси на българските общности там по отношение на разширяването на действията на държавата и гражданския сектор.

Предвижда се привличане на студенти от българските общности за обучение в степени „бакалавър“ и „магистър“, на специализанти и докторанти.

Сред основните цели на Института са пряко сътрудничество между държавните и обществените органи и УниБИТ, както и изследване на работещи механизми за съхраняване на идентичността сред българите в чужбина.

Министерският съвет одобри позицията на България за съвета на ЕС в областта на професионалното образование

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС, посветено на професионалното образование и обучение, на 11-12 септември в гр. Хернинг, Дания.

На заседанието ресорните министри ще обсъдят създаването на бъдещата рамка за европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение и ще приемат Декларация относно привлекателно и приобщаващо професионално образование и обучение за повишена конкурентоспособност и качествени работни места 2026-2030 г.

България ще изрази подкрепа към европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение като начин за постигане на висококачествено, приобщаващо и ориентирано към бъдещето образование и обучение. Ще бъдат откроени основните мерки, механизми и политики на национално ниво за повишаване на привлекателността на професионалното образование, за стимулиране на ученето през целия живот, за повишаване на уменията на учащите и подготвеността им за професиите на бъдещето, съобразно променящите се нужди на пазара на труда.

Разширява се капацитетът на Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Стара Загора и Видин

Министерският съвет прие Постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) в гр. Стара Загора. С Постановлението се разширява капацитета на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) - Стара Загора и ЦКОДУХЗ - Видин.

Закриването на ДМСГД - Стара Загора е в изпълнение на поетите ангажименти през 2010 г. чрез Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ за закриване на всички ДМСГД, като институции за отглеждане на деца, както и в съответствие е приетия през 2019 г. Закон за социалните услуги.

В Актуализирания план за изпълнение на посочената стратегия Министерството на здравеопазването е планирало като алтернатива на ДМСГД да бъдат създадени услуги и форми на грижа в общността, подпомагащи отглеждането на децата в семейна среда. Целта е да бъдат осигурени условия родителите, а не държавата, чрез институциите, да поемат отговорността към децата си. Затова Министерството поетапно създава ЦКОДУХЗ, както и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. През 2024 г. въз основа на част от материалната база и човешки ресурс на ДМСГД-Стара Загора се създаде ЦКОДУХЗ-Стара Загора.

В ЦКОДУХЗ - Стара Загора към момента амбулаторно се провежда ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация за деца с увреждания и хронични заболявания от общността, както и стационарно се предоставят специални грижи за деца до една година и продължително лечение за деца до 18 г. до 3 месеца.

След закриването на ДМСГД - Стара Загора се предвижда на ЦКОДУХЗ-Стара Загора да се предостави цялата материална база за нуждите на Центъра и да се увеличи щатната численост, за да може се осигури възможност и за предоставяне на стационарни дългосрочни грижи за рехабилитация на деца за период до 6 месеца, както и на палиативни грижи. Тези дейности са изключително важни не само за област Стара Загора, но и за съседните области Пловдив и Пазарджик.

С оглед на повишения интерес към услугите, които предоставят ЦКОДУХЗ в област Видин, ще се увеличи щатната численост, за да се осигури допълнителен специализиран персонал. Целта е да могат повече деца от общността и техните семейства да получават необходимата им медицинска и психосоциална рехабилитация.

Приета е Национална стратегия за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2027 г.

Правителството прие Национална стратегия за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2027 г. и план за действие за изпълнение на стратегията.

Стратегическият документ е заложен в изпълнението на Реформа № 4 „Стратегическа рамка и план за увеличаване на наличието на първични и амбулаторни грижи“, включена в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ).

Стратегията и планът към нея имат за задача да формулират целите, стъпките и мерките за подобряване на общественото здраве, чрез осигуряване на достъп до първични здравни грижи, разширяване обхвата на извънболничната помощ и преодоляване на регионалния дисбаланс при осигуряване на комплексна здравна грижа.

Резултатите, които ще се постигнат със Стратегията и плана за нейното изпълнение са минимизирането на основните причини за заболеваемостта и смъртността в страната, а именно високият ръст на хронични незаразни болести и онкологични заболявания. Това от своя страна ще доведе до постигането на по-добро здраве за населението на страната.

Одобрена е българската позиция за участие в неформално заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, което ще се проведе на 16 септември 2025 г., в гр. Копенхаген, Кралство Дания.

Срещата ще протече в две сесии и работен обяд, като ще се обсъдят актуални теми от европейския дневен ред за укрепване на здравния суверенитет и конкурентоспособността на Европа: утвърждаване на водещата роля на Съюза в сектора на клиничните изпитвания; действията на ЕС за гарантиране на здравната устойчивост на Общността; борбата с антимикробната резистентност.

В рамките на първата сесия, която ще засегне потенциала на ЕС за развитието на науките за живота, България ще оцени стратегическите мерки за засилване на капацитета на ЕС в научните изследвания и иновации по отношение на клиничните изпитвания и ще подчертае нуждата от анализ и последващи политики и мерки.

По време на дебатите по втората тема, свързана със здравната сигурност на ЕС, българската страна ще подчертае необходимостта за зачитане на националния контекст и специфики на всяка отделна държава членка на ЕС при изпълнението на последващите мерки, действия и стратегии на ниво ЕС за подобряване на достъпа в ЕС до основни стоки и медицински консумативи по време на кризи (пандемии, природни бедствия, конфликти).

В рамките на планирания работен обяд относно борбата с антимикробната резистентност (АМР), България ще открои предприетите национални действия, като ще подчертае значението на въвеждането на електронното предписване на антибактери лекарствени продукти като ключов инструмент в борбата с АМР в страната.

Правителството одобри решения за предоставяне на разрешения за освобождаване от действието на ограничителните мерки на ЕС във връзка с

Регламент № 833/2014

Министерският съвет одобри седем проекта на Решения за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз се издава, само ако в съответния европейски правен акт, издаден на основание чл. 29 от Договора за Европейския съюз или в регламент по чл. 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е предвидена дерогация.

Със Заповед на министър-председателя №Р-167 от 17.09.2024 г. е създадена Междуведомствена работна група, която има за задача да разгледа постъпили в Координационната група по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз, създадена с Решение № 789 на Министерския съвет от 2022 г., заявления за издаване на разрешения за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Междуведомствената работна група на свои заседания разгледа 7 бр. заявления от: „Тева Фарма“ ЕАД и неговите дъщерни дружества „Балканфарма - Дупница“ АД, и „Балканфарма - Троян“ АД; „ПФАЙЗЕР ЛЮКСЕМБУРГ САРЛ КЛОН БЪЛГАРИЯ“, клон на чуждестранния търговец „Пфайзер Люксембург САРЛ“ ООД, със седалище в Люксембург;„КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София;„ИТАЛ-ТЕКС“ ЕООД, гр. София; „АБВИ“ ЕООД, гр. София;„ДИДЖИТЪЛ ТЕХНОЛЪДЖИ АГ – КЛОН СОФИЯ“, клон на чуждестранната кредитна институция, „КОМЕРЦБАНК“ АД, със седалище в гр. Франкфуркт на Майн, Германия; българското дружество „МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ ПРОДАКШЪН“ ООД, със седалище в гр. София, чуждестранния търговец „МОНДЕЛИЙЗ ЮРЪП ПРОКЮЪРМЪНТ ГМБХ“ ЕООД, със седалище в Швейцария, за услугите, предоставяни чрез "МОНДЕЛИЙЗ ЮРЪП ПРОКЮРМЪНТ ГМБХ – КЛОН БЪЛГАРИЯ“, чуждестранния търговец „МОНДЕЛИЙЗ ЮРЪП СЪРВИСИЗ ГМБХ“ ООД, със седалище в Швейцария, за услугите, предоставяни чрез "МОНДЕЛИЙЗ ЮРЪП СЪРВИСИЗ ГМБХ – КЛОН БЪЛГАРИЯ“, наричани заедно „Монделийз България“.

Междуведомствената работна група установи, че въз основа на съдържащите се в заявленията данни и приложените към тях документи, са налице достатъчно доказателства за изпълнение на условията за предоставяне на дерогация по чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламента.

Услугите предмет на заявлението, които дружествата ще предоставят на дъщерни дружества са свързани със счетоводни услуги, одит, консултантски, правни, информационни, рекламни услуги, анализ на производствените активи и др.

Правителството одобри позицията и състава на българска делегация за Осемнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество

Правителството прие Решение за одобряване на позицията и състава на официалната българска делегация за Осемнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

Сесията ще се проведе на 15-16 септември 2025 г. в гр. София. Българската делегация ще се ръководи от Петър Дилов, в качеството му на министър на икономиката и индустрията на Република България и председател на българската част на Смесената комисия. Китайската делегация ще се ръководи от г-н Лин Дзи, заместник-министър на търговията на Китайската народна република и председател на китайската част на Смесената комисия.

По време на Сесията ще бъде направен анализ на двустранното сътрудничество между България и Китайската народна република и ще бъдат разгледани актуални въпроси на българо-китайските икономически отношения и възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в редица области, като търговия, инвестиции, земеделието и храните, транспорт, инфраструктура, околната среда и водите, енергетика, туризъм и др.

По време на визитата на китайската делегация за сесията се планира да се проведе и българо-китайски бизнес-форум.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.

Предлаганите промени са свързани с изпълнение на изисквания за нормативни промени, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост, и прецизиращи и оптимизиращи промени на сега действащи разпоредби на 330.

Предвижда се въвеждане както на качествени, така и на количествени индикатори за оценка на лечението на пациентите.

Представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще бъдат канени от Българския лекарски съюз на преговорите за сключване на национални рамкови договори.

Представители на Българския фармацевтичен съюз ще могат да участват в контролните дейности на НЗОК. Ще се оптимизира и улесни обменът на информация между НЗОК и M3.

Контролната си функция НЗОК ще може да осъществява координирано с други компетентни институции.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Министерският съвет прие Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

С предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) се предлагат промени ЗОВСРБ, насочени в следните направления:

1. Разширява се обхвата на обучаемите в професионалните колежи с въвеждане на категорията „колежани“ - обучавани български граждани за придобиване на професионална квалификация от професионално направление „Военно дело и отбрана“ за нуждите на Министерството на отбраната и други министерства и ведомства.

2. Предвижда се държавните образователни стандарти, по които се провежда обучение в професионалните колежи за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професии от професионално направление "Военно дело и отбрана" да се приемат с наредба на министъра на отбраната, съгласувано с министъра на образованието и науката като по този начин се синхронизира регламентацията в ЗОВСРБ и Закона за училищното и предучилищното образование, но се отчита и спецификата при обучението на военнослужещите.

3. Предвижда се уредба, чрез която министърът на отбраната въз основа на изрична законова делегация да може да издаде наредба, с която да създаде организация за провеждане на процедура по валидиране на професионалните знания, умения и компетентности в професионалните колежи на военнослужещите със сержантски/старшински звания, преминали обучение в учебните центрове.

4. Прецизира се уредбата, касаеща курсантите чрез промяна в относимите разпоредби в ЗОВСРБ и Закона за Министерството на вътрешните работи по отношение на техните доволствия, права, военни звания и създаване на нарочно основание особеният им статус като съвкупност от всички права и задължения да се регламентира в наредба на министъра на отбраната.

5. Създава се уредба, регламентираща статуса на колежаните, аналогична на уредбата на курсантите, доколкото и тази категория обучаеми се предвижда да са военнослужещи с особен статус.

6. Разширява се обхватът на служители от други министерства и ведомства, които могат да се обучават в образователните институции на Министерството на отбраната на реципрочна основа.

7. Прецизира се уредбата относно реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите, за неговото отчитане и компенсиране с намалено служебно време, както и относно условията за ползване и отлагане на платения годишен отпуск и другите отпуски от военнослужещите.

8. С оглед защита интересите на службата се създава ред за преназначаване на военнослужещи при организационно-щатни промени, въвеждат се рестрикции при прекратяването на договорите за военна служба и се предлага отмяна на § 7 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗОВСРБ (обн. ДВ, бр. 38 от 2020 г.).

9. Отпада изискването срокът на договора за военна служба на войниците да бъде удължаван не повече от три пъти, като по този начин ще им се осигури възможност, да сключват договори за военна служба до пределна възраст.

10. Изпълнява се мярка № 169 и част от мярка № 174 от Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на МС от 29.03.2024 г., като се облекчават изискванията за постъпване на военна служба.

11. Предлага се регламентация, чрез която пределната възраст за всички хабилитирани военнослужещи да бъде 57 години, независимо от притежаваното от тях военно звание.

12. Прецизират се разпоредбите, касаещи изплащането на допълнително възнаграждение за заместване и допълнително възнаграждение при временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност на военнослужещите като се предвижда тези възможности да се прилагат само към основна командна или материално отговорна длъжност.

13. Предлага се разширяване на рестрикциите към получаването на обезщетение при прекратяването на договора за военна служба по чл. 227 от закона.

14. Подобрява се статуса на членовете на семейството на командирован военнослужещ или цивилен служител на длъжност в международна организация или в друга международна инициатива, при пребиваване с него в страната по местоназначение, аналогично на уредбата по Закона за дипломатическата служба.

15. Предлага се регламентиране и синхронизиране на терминологията по отношение изпълнението на задачите на въоръжените сили, държавния военновременен план, привеждането в изпълнение на останалите военновременни планове, стратегическите планове, които са свързани с взаимодействието и произтичащите ангажименти от съюзните планове за възпиране и отбрана, плановете за операции на въоръжените сили и проекти за инвестиционни разходи за придобиване на отбранителни продукти.

16. Създава се изрична уредб