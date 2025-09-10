10.09.2025 14:03 , Людмила Калъпчиева

Намаляването на цената не е причина за по-ниско качество, освен ако не е такава офертата

Реална отстъпка има само тогава, когато предишната цена е била най-ниската преди началото на кампанията и е прилагана поне 30 дни. Доколко тази разпоредба на закона е спазена, може да установи документална проверка на контролния орган. Потребителите също биха могли лично да се уверят, но само ако са имали възможност да проследят динамиката на цената във времето. Това обясни по телевизия Bulgaria ON AIR Габриела Руменова – основател на платформата “Ние, потребителите”, която днес навършва три години.

“Когато сме взели решението си да се възползваме от оферта за стока или услуга заради анонсирана отстъпка, а на място се оказва, че намалението не е валидно, това е нелоялна практика. След потвърждение от търговеца, че цената за нас в този период ще бъде тази, ние вече имаме устен договор и неспазването му е неизпълнение”, посочи тя.

Руменова каза още, че намаляването на цената не е причина за предоставяне на по-ниско качество или на по-малък обем на стоките или услугите, като направи уточнението, че изключение правят случаите, в които търговецът предварително е обявил, че именно такива са причините за по-ниската цена.

При разминаване между обещано и предоставено, имаме възможност да избираме между връщане на парите или алтернативно предложение на търговеца, което обаче не може да е с по-лоши за нас условия. Ако услугите са с по-ниско качество и ние все пак решим да приемем офертата, търговецът трябва да ни възстанови част от платената от нас сума.

В студиото на “България сутрин” Габриела Руменова коментира и лятна кампания за отстъпки на облекла, която привлича клиенти с послание “Всичко -60%” и с няколко десетки пъти по-дребен шрифт е изписано “за избрани артикули”. На щендера под този надпис има артикули с намаление от 58%, от 40% и др. “Понякога всичко е вярно, но начина на представяне ни въвежда в заблуда – игра с вида и размера на шрифтовете, с цвета и пр.”, обърна внимание тя.

Според нея задължителното двойно обозначаване на цените изисква още по-голямо внимание от потребителите при кампаниите за намаление, когато може да се появи твърде много информация върху етикетите – стара и нова цена в лева и евро, процент на отстъпката, други условия и пр.

