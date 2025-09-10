ОУ „Димитър Петров“ ще има физкултурен салон

10.09.2025 14:24 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 39

След дълги години ОУ „Димитър Петров“ в Сливен най-сетне ще има физкултурен салон. Днес заместник-кметът Румен Иванов подписа протокола, позволяващ разкриване на строителна площадка. С това реално се дава началото и на строителните дейности.

„Това е дългоочакван проект, за който директорът на училището Маргарита Иванова се бори от много години. Срокът за изпълнение е 230 календарни дни, но се надявам да е готов и по-рано, преди началото на следващата учебна година“, заяви Румен Иванов.

„Дългогодишна е борбата за този салон, не само моя, но и на директорите преди мен. Благодаря за подкрепата на Община Сливен, защото без нея, по никакъв начин нямаше да се стигне до днешния ден. Цялата училищна общност е развълнувана. Благодаря още веднъж!“, каза от своя страна директорът на училището Маргарита Иванова.

По време на дейностите предстои да бъде премахната една от неизползваемите дървени конструкции в двора на училището. Проектът предвижда изграждане на нов физкултурен салон на един етаж с площ от 694,32 квадратни метра.

Сградата ще бъде изградена с носеща метална конструкция, с леки пенополиуретанови ограждащи елементи и покритие на покрива с термопанели с минерална вата, с дебелини 10 см. Предвидено е да има висока част за физкултурен салон и ниска – за обслужващи помещения.

Заложено е също изпълнение на всички необходими инсталации: осветителна и контактна; заземителна и мълниезащитна, както и ел. табла. За водоснабдяване и канализация на сградата са предвидени съответните тръбопроводи, водочерпни и санитарни прибори, реконструкция на сградно водопроводно отклонение. Проектирана е климатизация и отопление със самостоятелни климатични сплит системи, разположени на покрива. Предвидена е вентилация на спортната зала и на санитарните възли. Предвидено е прилежащо благоустрояване на терена и изпълнение на отводнителни решетки.

Обектът е класиран по проектно предложение от страна на ОУ „Димитър Петров“, по реда на Годишната програма за поддържане, основен ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2024 г. Одобрените средства за изпълнение са предвидени от бюджета на Министерството на младежта и спорта. Стойността на обекта е 1 389 715,78 лв. с вкл. ДДС. Изпълнител е „ГЕО-КРИ“ ЕООД.