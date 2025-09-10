10.09.2025 14:29 , Людмила Калъпчиева

С редица професионални прояви, събития и демонстрации Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Сливен отбелязва „Седмицата на пожарната безопасност“ и своя професионален празник- 14 септември.

От 8 до 14 септември в Регионалните служби „ПБЗН“ в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица се провеждат дни на отворените врати, беседи с деца, разкрити са приемни за граждани, като и изложби на тема пожарна безопасност.

Едно от основните събития се състоя днес, то бе организирано и проведено от екипи на Районната служба ПБЗН в Сливен. На площад „Хаджи Димитър“ от 10,00 до 12,00 часа пожарникарите отбелязаха своя празник със зрелищна демонстрация по спасяване на хора при тежко пътно произшествие с лек автомобил, гасене на пожар с помощта на автомеханична стълба и спасяване на пострадал от висока сграда. В демонстрациите се включиха и представители на Българския червен кръст и ЦСМП-Сливен, които показаха нагледно как се оказва първа помощ. По инициатива на Община Сливен бяха раздадени информационни материали, специално изработени с цел популяризиращи на доброволчеството.

Присъстваха граждани и деца от сливенските детски градини. Младши инспектор Димитър Илиев от РСПБЗН-Сливен запозна присъстващите с техниките, материалите и методите за гасене на пожари от различни източници и обясни на децата действията на пожарникарите по време на демонстрацията.

В петък на тържествено събрание в сградата на РСПБЗН-Сливен ще бъдат връчени наградите на пожарникари, отличили се при изпълнение на служебните си задължения, проявили инициативност и достойно поведение.

От началото на година са възникнали общо 1 018 произшествия. Спасени са четирима граждани, евакуирани са двама, спасени са 15 500 дка. гори, 3 280 дка. посеви, 112 бр. животни, 105 транспортни средства, 5 тона фураж, 594 бали с фураж и 402 сгради. Осъществени са 59 аварийно спасителна дейност, при 137 сигнала е оказана техническа помощ. Осъществени са 23 дежурства, 50 случая на помощ на други пожарни служби, посетени са 21 лъжливи сигнали за произшествия.