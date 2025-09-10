10.09.2025 14:34 , Людмила Калъпчиева

На 11 септември 2025 /четвъртък/, от 19:00ч., в комплекс „Дева“ Татяна

Гюмишева ще представи своята книга „Стъпкология. Здрави детски стъпала –

здраво бъдеще“ както и двете ѝ притурки „Връзката между храната,

съединителната тъкан и плоскостъпието“ и „Здрави стъпала чрез игра“.

В книгата си Татяна Гюмишева е събрала не само познанията си получени

по време на висшето си образование в Националната спортна академия „Васил

Левски“, Медицинския университет – Варна и по време на редица специализации

в областта на подологията /наука за изучаването, диагностика и лечението на

болести на краката, пръстите, ноктите и ходилото./, но най-вече уменията и опита,

които придобива и упражнява в тази област повече от двадесет години на

практика с пациенти и с колеги в основаната от нея образователна школа дала

път на над 70% от преподавателите в страната по терапевтичен педикюр.

Ценността на единствената по рода си книга идва от факта, че нейната

авторка обръща особено внимание на ДЕТСКИТЕ КРАЧЕТА. Татяна Гюмишева

работи като подолог с хора от всички възрасти, но именно детските крачета са я

накарали да я напише, защото „с времето е осъзнала, че не стъпалата са криви, а

грижата за тях е закъсняла, объркана, наивна или просто липсваща. И ако тя може

да запълни поне малка част от тази липса – значи написването ѝ си е струвало.“

Книгата съдържа седем раздела, в които с текст, снимков и илюстративен

материал се разглеждат проблемите при детските стъпала от 0 до 12 години,

превенцията и лечението на специфични болестни промени, обяснени на достъпен

за читателя език. Към нея вече проявяват интерес и чужди издателства.

„Стъпкология. Здрави детски стъпала – здраво бъдеще“ е безспорно ценно

помагало както за специалисти в областта, така и за родители, учители и всички,

които искат децата да растат здрави и силни и които разбират, че „грижата за

стъпалата са грижа за цялото тяло“.