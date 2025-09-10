10.09.2025 14:55 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 28 минути | 25

Опознавателна среща проведе днес кметът Стефан Радев с новия командир на Многонационалната бойна група на военната база в „Ново село“ – полковник Матия Широко. Той пое италианския контингент през месец август тази година и ще ръководи бойната група на Алианса у нас в продължение на шест месеца.

Пред сливенския градоначалник гостът изрази най-добри впечатления от Сливен и престоя си до момента.

„Първата ни стъпка откакто сме тук беше да благодарим за гостоприемството на този топъл, спокоен и много красив град, за който си личи, че полагате грижи“, отбеляза полковник Широко. Полковникът бе придружен от свои сътрудници, част от екипа му.

„Надявам се да се чувствате добре в Сливен. Благодаря за всичко, което правите в името на нашата сигурност! До този момент не сме имали никакви проблеми с военната част от базата. Надявам се тук да се чувствате като у дома си. Оставаме насреща за съдействие!“, на свой ред отбеляза Радев. Той подчерта, че Община Сливен се радва от дълго време на ползотворно сътрудничество с представители на националните формирования от учебно-тренировъчния полигон „Ново село“.

Стефан Радев отправи покана към висшия военен и групата да се включват в ежегодните културни и спортни прояви, които Общината организира.

В рамките на срещата бе обсъдена и темата относно съвместни дейности на местната администрация с военните от базата, насочени в социалната и развлекателната сфери.

Кметът прие с благодарност поканата да се включи като гост на някое от предстоящите мероприятия на „Ново село“.