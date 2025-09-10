Състоянието на ЕС: сигурност, Украйна, Газа, конкурентоспособност, търговия между ЕС и САЩ

10.09.2025 15:28 , Людмила Калъпчиева

По време на ежегодния дебат за състоянието на ЕС евродепутатите разпитаха председателя Фон дер Лайен за работата на Комисията от началото на новия ѝ мандат и за предстоящите ѝ планове.

В началото на дебата председателят на ЕП Роберта Мецола заяви: „В тези безпрецедентни времена се нуждаем от яснота и решителност, за да направляваме Европа. Нуждаем се от Европа, която поема отговорност за собствената си сигурност, улеснява бизнеса и защитава работните места. Европа, която е по-справедлива и защитава нашите демократични ценности. Когато светът твърде често изглежда в пламъци, с руската агресия срещу Украйна и ужасяващата ситуация в Газа, този парламент очаква с нетърпение Европа да отговори с нови и смели идеи.“

„Това трябва да бъде моментът на независимостта на Европа“, заяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен. Европа трябва да може да се грижи за собствената си отбрана и сигурност, да контролира технологиите и енергията, които ще захранват икономиките ѝ, да решава в какво общество и каква демокрация искаме да живеем и да бъде отворена към света.

По отношение на Украйна Фон дер Лайен обяви планове за засилване на натиска върху Русия с 19-ти пакет от санкции и по-бързо премахване на руските изкопаеми горива. Комисията ще предложи и програма „Качествено военно предимство“ за подкрепа на инвестициите в украинските въоръжени сили и инициатива „Бдителност по източния фланг“ за осигуряване на независими стратегически способности на Европа. „Европа изразява пълна солидарност с Полша“, заяви тя по повод „безогледното и безпрецедентно“ нарушаване на въздушното пространство на Полша и Европа от руски дронове.

Говорейки за войната в Газа, Фон дер Лайен заяви, че „причиненият от човек масов глад никога не трябва да се използва като средство за водене на война. В името на децата, в името на човечеството – това трябва да спре“. Тя обяви намерението на Комисията да „спре двустранната си подкрепа за Израел“, да предложи санкции срещу екстремистки министри и извършващите насилие заселници, и да наложи частично спиране на споразумението за асоцииране по въпроси, свързани с търговията. Целта на Европа трябва да бъде „истинска сигурност за Израел и безопасно настояще и бъдеще за всички палестинци. А това означава, че заложниците трябва да бъдат освободени“, подчерта тя.

По отношение на конкурентоспособността и единния пазар председателят фон дер Лайен подчерта, че дигиталното евро и съюзът за спестявания и инвестиции ще улеснят както предприятията, така и потребителите. Тя обяви многомилиарден фонд за разрастване „Scaleup Europe Fund“ за мащабни инвестиции в млади, бързоразвиващи се предприятия в критични технологични области, пакет „Battery Booster“ за стимулиране на производството в Европа, „Закон за качествени работни места“ и европейска стратегия за борба с бедността, с цел изкореняването ѝ до 2050 г.

По отношение на търговското споразумение със Съединените щати тя заяви: „Без съмнение имаме най-доброто споразумение“, което осигурява жизненоважна стабилност и предотвратява пълномащабна търговска война.

Изказвания на политическите групи

Манфред Вебер (ЕНП, Германия) благодари на Комисията за постигнатите резултати в много области, от намаляване на бюрокрацията до укрепване на отбраната на ЕС и намаляване на незаконната миграция. Той обеща да продължи да подкрепя работата на Комисията, като подкрепи търговските споразумения на ЕС със САЩ и Меркосур, когато алтернативата би била търговска война. По отношение на зеления пакт той заяви, че подходът на ЕС към климата трябва да бъде реалистичен и да подкрепя технологичната неутралност. Той също така призова колегите си евродепутати да ускорят работата по редица досиета на ЕС и да избягват идеологическите спорове.

„Къде е Европа?“ попита Ираче Гарсия (С&Д, Испания), добавяйки, че спешността и единството не могат да заменят амбициите на Европа и отстояването на нейните интереси. Гарсия разкритикува „несправедливото и неприемливо“ търговско споразумение със САЩ и обяви решимостта си да го измени. „И къде е Европа, когато Газа умира?“ добави тя, като заяви, че предложеното прекратяване на сътрудничеството с Израел идва твърде късно.

Жордан Бардела (Патриоти за Европа, Франция) осъди подкрепата на председателя Фон дер Лайен за споразумението за свободна търговия с Меркосур. Той разкритикува предложението на ЕС за понижаване на митата върху китайските автомобили, както и правилата на енергийния пазар, които не отчитат предимството на Франция в областта на евтината ядрена енергия. Бардела критикува търговското споразумение със САЩ, което според него жертва ключови френски индустрии – отбрана, вино, луксозни стоки и фармацевтични продукти – докато по-малките държави получават по-добри условия.

Съпредседателят на групата ЕКР Никола Прокачини (Италия) заяви, че Европа „трябва да укрепи нашите ценности, нашата икономика и нашите съюзници“, като добави, че неговата група подкрепя тарифното споразумение със САЩ, „защото е по-добре от търговска война между съюзници, които се нуждаят един от друг“. Той заяви, че Зеленият пакт „днес е прекалено голямо препятствие за европейската конкурентоспособност“ и приветства последните предложения за миграционната политика, призовавайки за ефективно прилагане на връщанията.

Валери Айе (Renew, Франция) предупреди, че ЕС губи доверието на европейците, защото е станал твърде слаб, за да ги защити. Тя призова за по-интегриран, суверенен и федерален ЕС. Тя предупреди, че ЕС е изправен пред екзистенциална културна война, която заплашва европейския начин на живот, свободите на народите и тяхната независимост. Тя призова за по-практични действия по отношение на „Щита на демокрацията“ и конкурентоспособността, както и за борба с войнствеността на Русия и Израел. В заключение тя призова за Конвент за реформа на ЕС.

Бас Ейкхаут (Зелени/ЕФА, Нидерландия) призова Европа да „спре да мисли като пазар и да започне да мисли като сила“. Тя трябва да покаже увереност, добави той, като поиска незабавни действия за разрешаване на ситуацията в Газа. Според Ейкхаут сигурността означава и действия по отношение на климатичните промени. Той призова за инвестиции в европейските възобновяеми енергийни източници и други индустрии за борба с автократите, но също и в европейската работна сила, образованието, инфраструктурата и зелените иновации, за да се подобри европейската конкурентоспособност.

Мартин Ширдеван (Левица, Германия) нарече търговското споразумение със САЩ „пълна капитулация“. Той свърза политиките за свободна търговия с нарастващата бедност, загубата на работни места и повишаващите се разходи, като милиарди се инвестират в милитаризация, а в същото време се правят „брутални съкращения“ на пенсиите и социалните помощи. Той осъди мълчанието на ЕС по отношение на хуманитарната криза и военните престъпления, извършени от израелската армия в Газа, като го обвини в двойни стандарти във външната политика и в това, че не играе значима роля в постигането на мир.

Рене Ауст (Европа на суверенните нации, Германия) заяви, че докато пазарите растат навсякъде по света, Европа изостава поради липсата на свобода на предприемачеството. Той също така обвини миграционната политика за нарастващото насилие, престъпните банди, наркотиците и проблемите с безопасността на жените в Европа.