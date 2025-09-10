10.09.2025 15:51 , Людмила Калъпчиева

На 12 септември /петък/ се предвижда затваряне на определи пътни участъци в центъра на град Сливен, поради литийно шествие, което ще тръгне от катедрален храм „Св. Димитър” до църква „Св. Богородица”. От 16,00 до 18,30 часа ще бъдат освободени от паркираните автомобили улици „Св. Св. Кирил и Методий” и част от ул. „Великокняжевска”. От 17,00 до 18,30 часа ще се затворят за движение част от ул. „Ген. Скобелев” и „Михаил Колони”; бул. „Цар Освободител” от кръстовището с ул. „Аксаков” към Община Сливен и ул. „Великоняжевска”.