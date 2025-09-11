11.09.2025 09:00 , Людмила Калъпчиева

Община Твърдица и Център за обществена подкрепа – Твърдица обявиха конкурс за детска рисунка на тема „Твърдица в моите мечти“. Инициативата е част от програмата за отбелязване на празника на града – 14 октомври, Петковден.

Срок за участие:

Децата могат да представят своите творби до 10 октомври 2025 г. (петък) в ЦОП – Твърдица.

Награждаване и изложба:

На самия празник, 14 октомври, ще бъдат отличени победителите в различните категории. Всички рисунки ще бъдат изложени във фоайето на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1914“, където жителите и гостите на града ще могат да ги разгледат.

С инициативата организаторите целят да дадат поле за изява на детското въображение и да насърчат любовта към родния град чрез изкуството.