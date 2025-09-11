Парламентът приема позицията си относно бъдещето на селскостопанската политика на ЕС

11.09.2025 09:04 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 46 минути | 50

По-голям, самостоятелен бюджет за общата селскостопанска политика (ОСП)

Увеличени директни плащания и намалена административна тежест за земеделските стопани

Премахване на пречките за стартиране на земеделска дейност

Членовете на ЕП искат по-голям самостоятелен бюджет за селското стопанство след 2027 г., с по-малко бюрокрация за земеделските стопани и стимули за постигане на екологични и социални цели.

Парламентът заявява, че Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС не трябва да се интегрира с други области на финансиране или да става част от по-широк финансов пакет, използван от държавите членки за цели, различни от селското стопанство.

Директната подкрепа за доходите трябва да се изплаща на всички активни, професионални земеделски стопани по модел, основан на площта. Развитието на селските райони трябва да се подкрепя независимо от политиките за сближаване, добавят евродепутатите.

Опростяване на ОСП

Намаляването на административната тежест за земеделските стопани трябва да бъде един от водещите принципи на ОСП. Членовете на ЕП искат система, основана на стимули, за да насърчат земеделските стопани да постигат екологични и социални цели. Екологичните схеми трябва да останат доброволни и да бъдат съпътствани от възнаграждение. Членовете на ЕП искат съществуващите земеделски практики да бъдат взети под внимание, когато от земеделските стопани се изисква да спазват изискванията за поддържане на земята в добро селскостопанско и екологично състояние (GAEC).

Дигитализация на селското стопанство

Всички земеделски производители трябва да имат достъп до иновативни и цифрови решения, които подкрепят устойчивото земеделие, увеличават доходите им и намаляват административната им натовареност. За да се сведат до минимум стресиращите процедури за инспекция на земеделските стопанства, членовете на ЕП считат, че мониторингът на използването на средствата по ОСП трябва да се основава на сателитни изображения и самосертифициране в централизирана електронна система за отчитане.

Управление на водите и кръгова икономика в селското стопанство

За да се гарантира достатъчно и качествено производство на храни, Парламентът иска инвестиции в модернизирането и развитието на инфраструктурата за задържане, разпределение и съхранение на вода, както и в пречистването и обработката на отпадъчни води. На земеделските стопани следва да се предлагат и стимули за оползотворяване на биомаса, селскостопански отпадъци и съпътстващи продукти.

Обновяване на поколенията в земеделските стопанства

Обновяването на поколенията е от съществено значение за бъдещето на селското стопанство в ЕС, но почти 58 % от земеделските стопани в ЕС са на възраст над 55 години, а само 6 % са на възраст под 35 години. Членовете на ЕП искат да увеличат финансирането от ОСП и да увеличат броя на данъчните и кредитни стимули, за да премахнат пречките за ставане на земеделски стопанин.

Докладът беше приет с 393 гласа „за“, 145 гласа „против“ и 123 въздържали се.

Цитат

Докладчикът Кармен Креспо Диас (ЕНП, Испания) заяви: „Ние се борим за справедливото бъдеще, което европейският селскостопански сектор заслужава. Това означава истинска обща ОСП, която укрепва веригата за доставки на храни, подкрепя динамичните селски общности и дава възможност на земеделските стопани да се развиват чрез иновации, обновяване на поколенията и справедливи пазарни условия. Не можем да подкрепим никакви съкращения, нито опити за национализиране на ОСП или сливане на нейното финансиране с други инструменти на ЕС. Преди всичко трябва да защитим и гарантираме директните плащания към земеделските стопани; те са основният източник на доходите им и най-ефективният инструмент за осигуряване на продоволствена сигурност и териториален баланс в цяла Европа.“