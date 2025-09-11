ЕП одобри реформа на кохезионното финансиране за справяне с новите предизвикателства

11.09.2025 09:05 , Людмила Калъпчиева

Финансирането може да бъде насочено към нови приоритети като отбранителен промишлен капацитет, военна мобилност, жилища на достъпни цени и устойчивост на водните ресурси

Следва да се даде приоритет на инвестициите с двойна употреба, подходящи за граждански и военни цели

Декарбонизацията, стратегическите технологии и енергийните интерконекторни връзки също са включени

Условието за спазване на принципите на правовата държава при финансиране не е засегнато

В сряда Парламентът даде окончателно зелена светлина за промени при финансирането на социалните политики и на сближаването в отговор на новите предизвикателства и приоритети на ЕС.

За да се мобилизира финансиране за справяне с новите предизвикателства на фона на геополитическа нестабилност, реформата предлага на държавите членки и регионите възможност да пренасочват средства към нови цели. Те включват отбранителни промишлени способности и военна мобилност, устойчивост на водните ресурси (включително достъп до вода), финансово достъпни и устойчиви жилища (за тези политики членовете на ЕП наскоро приеха доклад, в който се призовава за допълнителни инвестиции), декарбонизация, енергийна инфраструктура (например капацитет за пренос и съхранение) и гражданска подготвеност. При финансирането на отбранителната промишленост и военната мобилност ще бъде даден приоритет на инфраструктурата с двойна употреба (подходяща както за граждански, така и за военни цели). Социалните фондове ще могат да се използват за подкрепа на уменията в областта на гражданската подготвеност, отбраната, киберсигурността и декарбонизацията.

За да може да се гарантира бърза ликвидност за новите приоритети, разходите (и инвестициите в стратегически технологии в рамките на платформата STEP на ЕС) ще бъдат увеличени с допълнително еднократно предварително финансиране от 20% за сумите, преразпределени през 2026 г., както и със съфинансиране, което е с 10 процентни пункта по-високо от преди (но не надвишаващо общата сума от 100%).

Допълнителна подкрепа за източните гранични региони

Когато управляващите органи преразпределят най-малко 10% от ресурсите на програмата за тези нови приоритети, те ще могат да се възползват от допълнително предварително финансиране в размер на 1,5% от общата подкрепа от Кохезионния фонд. Тази допълнителна подкрепа се увеличава до 9,5% за регионите на ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна, което подчертава безпрецедентните предизвикателства пред сигурността и геополитическото значение на тези региони.

За да се гарантира, че политиката на сближаване запазва акцента си върху малките и средните предприятия и по-необлагодетелстваните региони, инвестициите на големите компании в областта на технологиите, отбраната и декарбонизацията могат да бъдат подкрепяни само в райони на ЕС с по-нисък от средния брутен вътрешен продукт на глава от населението. В същото време т.нар. „важни проекти от общоевропейски интерес“ ще могат да получат финансиране без регионални ограничения за БВП. В регламента също така се пояснява, че средствата, замразени съгласно Регламента за обвързване с условието за спазване на принципите на правовата държава, няма да могат да бъдат преразпределени за нови приоритети.

Средносрочната актуализация на текущия цикъл на финансиране на политиката на сближаване на ЕС включваща Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход беше приета с 440 гласа „за“, 168 гласа „против“ и 52 гласа „въздържал се“. Евродепутатите подкрепиха и прегледа на Европейския социален фонд+ с 453 гласа „за“, 149 гласа „против“ и 59 гласа „въздържал се“.

Цитати

След гласуването докладчикът и председател на комисията по регионално развитие Драгош Бенеа (С&Д, Румъния) заяви: „Политиката на сближаване е основният стълб на европейската солидарност. Ние я адаптираме, за да реагираме на текущите събития и да гарантираме гъвкавост, като същевременно запазваме основните ѝ ценности. Парламентът прие отбраната като нов приоритет и гарантира, че Европа ще даде приоритет на инвестициите в отбранителната промишленост с двойно предназначение или военната мобилност. Осигурихме също така финансиране за гражданска подготвеност, разширихме обхвата на инвестициите в устойчивост на водите, включихме достъпните жилища като приоритет и гарантирахме, че този приоритет обхваща и семейства със средни доходи, като ограничихме финансовата подкрепа, отпускана на големи компании. Ще продължим да насърчаваме справедливо и балансирано развитие във всички региони на ЕС.“

Докладчикът на комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) Марит Май (С&Д Нидерландия) добави: „Ние сме за Европа, която защитава външната си сигурност и не изоставя никого. Успяхме да защитим основната мисия на Европейския социален фонд+, подкрепяйки най-уязвимите хора и децата и подпомагайки по-малките бенефициери в гражданското общество. Също така гарантирахме, че средствата, отпуснати за отбранителната промишленост, ще бъдат използвани за развитие на умения в технологиите с двойно предназначение и както и на уменията, от които се нуждаят, за да имат място в нашето общество.“

Следващи стъпки

След като бъдат приети и от Съвета на ЕС, регламентите ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила в деня след публикуването им.