Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 11.09.2025 г.

11.09.2025 10:42 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 37 минути | 35

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 10.09.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 11.09.2025 Г.

Сливен: Криминалисти на РУ-Сливен работят по сигнал за взломна кражба от сграда на фирма, намираща се в индустриалната част на град Сливен. Заявлението е подадено на 10 септември. По данни на заявителя от фирмата е извършена кражба на медни проводници с различно сечение и дължина. Нанесената щета е в процес на установяване. Извършен е оглед, предприети са издирвателни и процесуално-следствени действия. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 5 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят щети, възникнали в сухи треви и отпадъци, от екипи на РСПБЗН-Сливен /1/ и РСПБЗН-Котел /1/. Оказана е техническа помощ при 2 от сигналите.

На 10.09.2025 г., в 14,11 часа, в РСПБЗН - Нова Загора е получен сигнал за пожар в открита площадка за съхранение на бали, намираща се в землището на село Загорци.

Произшествието е ликвидирано от 1 екип на РСПБЗИ-Нова Загора и помощ с техника от земеделски производители. Унищожени са 127 бали фураж. Спасени са 3 сгради. Причината за пожара е в процес на установяване.