11.09.2025 11:18 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 24 минути | 29

Втората Творческа академия за таланти в Сливен завърши с концерт-спектакъл на учениците на маестро Георги Калайджиев и поетът и писател Деньо Денев.

Музикантите изпълниха произведения от Сен-Санс и Марчело, а учениците на писателя представиха свои авторски разкази и стихотворения.

В края на вечерта двамата почетни граждани на Сливен връчиха грамоти за участие в Академията на всички участници, които се включиха в нея тази година. От своя страна заместник-кметът Пепа Чиликова благодари на менторите от нейно име и от името на кмета Стефан Радев, че за втора поредна година са се включили в инициативата на Общината.

„За втора година Творческа академия за таланти дава сцена за развитие, за надграждане и служи като трамплин на новото поколение артисти. Вярвам, че през изминалите дни сте научили изключително ценни уроци от своите ментори, които ще ви дадат стимул за развитие напред. Уважаеми ментори, вашата отдаденост и страст към изкуството са оставили незабравим отпечатък върху всеки един от тези талантливи младежи. Благодаря ви, че откликнахте и тази година на поканата на Община Сливен и подарихте знания, усет и вдъхновение на младите хора“, каза Чиликова.

Тази вечер е заключителният концерт на примата Татяна Шиварова и нейния майсторски клас в зала „Сливен“. Входът е свободен.