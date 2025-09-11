Сливен, кратки вечерни новини, 11.09.2025 г., четвъртък

11.09.2025 15:58 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

С редица прояви, събития и демонстрации Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен отбелязва професионалния си празник – 14 септември, в рамките на традиционната „Седмица на пожарната безопасност“.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 5 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

В Сливен се състоя първият финален концерт на Творческата академия за млади таланти, в който участие взеха млади дарования от майсторските класове на почетните граждани Георги Калайджиев и Деньо Денев.

Кметът на Сливен Стефан Радев се срещна с новия командир на Многонационалната бойна група в базата „Ново село“ – полковник Матия Широко.

ОУ „Димитър Петров“ в Сливен най-после ще има собствен физкултурен салон - заместник-кметът Румен Иванов подписа протокол за откриване на строителна площадка, с което официално започват строителните дейности.

На 11 септември 2025 г. (четвъртък) от 19:00 ч. в комплекс „Дева“ Татяна Гюмишева ще представи книгата си „Стъпкология”. Здрави детски стъпала – здраво бъдеще“.

На 12 септември /петък/ се предвижда затваряне на определи пътни участъци в центъра на град Сливен заради литийно шествие, което ще тръгне от катедрален храм „Св. Димитър” и ще продължи до църква „Св. Богородица”.