На провелото се заседание на общинската Комисия по безопасност на движението по пътищата фокусът попадна на темата за връщане на старата скорост от 70 км/ч по бул. „Банско шосе“. Въпросът бе разгледан по предложение на кмета Стефан Радев, който след среща с автотехнически експерти и специалисти по пътна безопасност, даде предложение разрешената максимална скорост да бъде повишена от 50 на 70 км/ч., както беше до 2024 г. С цел да бъдат избегнати последващи пътни инциденти и да се спазват изискванията в Закона за движение по пътищата, предстои да бъде изготвен проект за промяна в организация на движението по бул. „Банско шосе“. Мярката ще позволи връщане на старата скорост. Планира се едната пешеходна пътека по протежението на участъка да бъде премахната. Освен това проектът ще включва поставяне на ограничителни елементи по разделителната линия на платната и в близост до останалите пешеходни пътеки, които да ограничават скоростта.

В рамките на заседанието бяха разгледани сигнали от граждани и молби за поставяне на изкуствени неравности в район на жилищен блок, на пътни знаци, регулиране на кръстовища и други казуси. Беше направен и кратък преглед на изпълнените от предходното заседание дейности, свързани с освежаване на пътната маркировка по участъци от уличаната мрежа и поставяне на предпазни ограждения. По отношение на изготвения технически проект за паркиране на автомобили източно по бул. „Христо Ботев“, по ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Антим 1“, стана ясно, че са направени частични корекции. Въвеждането на паркоместата е в отговор на конкретни обществени нужди, изразявани нееднократно от живущи и собственици на търговски обекти в посочените райони. Те са включени в обхвата на Синя зона още през 2017 г., приети с решение на Общински съвет - Сливен. Към Синя зона ще бъдат пуснати паркоместа, намиращи се в източната част на бул. „Христо Ботев“ – от „Розова градина“ до ул. „Драгоман“, обособени в дясната страна по посока на движението, както и по ул. „Антим I“ и ул. „Г. Раковски“. Предстои разяснителна среща относно направените промени на членове от Комисията с живущите и собствениците на търговските обекти в обхватните зони. С цел предотвратяване на инциденти на главните улици в село Чинтулово, бе взето решение да бъдат поставени пътни знаци, с които да се регулира движението. За облекчаване на трафика в района на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, Комисията реши да бъдат забранени престоят и паркирането в района от паркинга до психиатричното отделение към болницата - до кръстовището на денонощната аптека.