Честит първи учебен ден!

15.09.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди около 1 час | 42

Уважаеми учители,

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

Нека новата учебна година бъде изпълнена с много знания, успехи и незабравими моменти! Пожелавам ви вдъхновение, любознателност и смелост да преследвате мечтите си. Нека всеки ден в училище бъде ново приключение, което ще ви помогне да растете и да се развивате като личности!

Скъпи първокласници,

Добре дошли в голямото семейство на знанието и ученето! Нека тази нова страница от живота ви бъде изпълнен с радост, открития и нови приятелства. Вярвайте в себе си и бъдете любознателни. Бъдете сигурни, че вашите учители ще ви подкрепят и насърчават по пътя, който ви предстои.

Желая ви много усмивки, весели игри и безброй щастливи мигове в училище. Бъдете любопитни, креативни и винаги готови да научите нещо ново.

В този вълнуващ ден пожелавам успех на всички ученици, учители и родители!

На добър час!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет - Сливен