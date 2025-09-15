Честит първи учебен ден!

Уважаеми учители,
Скъпи ученици,
Уважаеми родители,
Нека новата учебна година бъде изпълнена с много знания, успехи и незабравими моменти! Пожелавам ви вдъхновение, любознателност и смелост да преследвате мечтите си. Нека всеки ден в училище бъде ново приключение, което ще ви помогне да растете и да се развивате като личности!
Скъпи първокласници,
Добре дошли в голямото семейство на знанието и ученето! Нека тази нова страница от живота ви бъде изпълнен с радост, открития и нови приятелства. Вярвайте в себе си и бъдете любознателни. Бъдете сигурни, че вашите учители ще ви подкрепят и насърчават по пътя, който ви предстои.
Желая ви много усмивки, весели игри и безброй щастливи мигове в училище. Бъдете любопитни, креативни и винаги готови да научите нещо ново.
В този вълнуващ ден пожелавам успех на всички ученици, учители и родители!
На добър час!
Димитър Митев
Председател на Общински съвет - Сливен