11.09.2025 12:25 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди 25 минути | 25

Моделът ES1686dc R2 разполага с 10GbE свързаност и защита на данните от корпоративен клас

QNAP® Systems, Inc. пусна на пазара ES1686dc R2, високопроизводителен 16-слотов SAS 12Gb/s корпоративен NAS, проектиран за критично важни приложения. С двойка активно-активни контролери, той осигурява висока степен на работоспособност и предоставя безкомпромисна производителност за интензивни натоварвания. Проектиран за съхранение на корпоративни файлове и виртуализация, ES1686dc R2 минимизира времето на престой с резервирани контролери и захранвания, което позволява безпроблемна подмяна на компоненти. Това гарантира непрекъсната работа, надеждност и стабилност за критично важни бизнес среди.

„ES1686dc R2 предлага изключителна производителност и е надеждно сторидж решение с висока степен на отказоустойчивост“, каза Уотърбол Лиу, продуктов мениджър на QNAP, добавяйки: „Операционната система QES разполага с интуитивен потребителски интерфейс с подобрена функционалност, което позволява на клиентите без усилие да внедрят професионален корпоративен сторидж с два контролера, когато е необходима непрекъсната работа. Независимо дали е разположен като критично важен файлов сървър, сървър за виртуализация, VDI или за ефективно архивиране и възстановяване на файлове, ES1686dc R2 отговаря на стандартите за ниво на обслужване както за производителност, така и за работоспособност.“

Основни характеристики

• Поддръжка на операционна система QES v2.2: ES1686dc R2 поддържа обновената операционна система QES, добавяйки поддръжка за Fibre Channel SAN и NFS 4.1 за повишена надеждност, мащабируемост и производителност.

• Разширена защита на данните и ефективност на съхранението: снабден с ZFS базирана QES операционна система, ES1686dc R2 предлага вградена дедупликация и компресия на данните за максимална ефективност на съхранението им. Механизмите за самовъзстановяване предотвратяват тихата повреда на данните, а потребителите могат да се възползват от почти неограничен брой моментни снимки за iSCSI LUN и споделени папки, плюс SnapSync за ускорено отдалечено архивиране.

• Висока отказоустойчивост и производителност: Двойката активни контролери осигуряват почти нулево време на престой, докато NVRAM модулът подобрява защитата на данните по време на прекъсване на захранването.

• Високоскоростна мрежова свързаност: Всеки контролер разполага с четири 10GbE SFP+ порта, плюс два PCIe слота за добавяне на 10GbE/25GbE мрежови карти за подобряване на виртуализацията, трансфера на мултимедийни файлове и други приложения, изискващи много висока пропускателна способност.

• Оптимизиран за виртуализация: Съвместим с платформи за виртуализация като VMware®, Microsoft® и Citrix®. SnapSync се интегрира с VMware Site Recovery Manager (SRM) за дистанционно архивиране и възстановяване след бедствия от корпоративен клас. Поддръжката на протокола iSER подобрява производителността на VMware.

• Разширяване на пространството за съхранение: Потребителите могат да разширят капацитета на пространството за съхранение, като подменят дисковете и щракнат върху няколко бутона в интерфейса за управление на хранилището. Потребителският интерфейс показва приблизителното разширение на капацитета, което позволява на бизнеса да се подготви за нарастващите данни.

• Разширяване на SAS сторидж от петабайтов мащаб с два контролера: Надграждайте до петабайти, като свържете до шестнадесет 16-слотови разширителни модула QNAP SAS. Двуканалните (двупътните) връзки осигуряват непрекъсната услуга дори по време на повреда на даден модул.

Най-важни спецификации

• ES1686dc-R2-2142IT-128G: Intel® Xeon® D-2142IT 8-ядрен 1.90 GHz процесор (до 3.0 GHz в burst режим) на контролер, 64 GB RDIMM DDR4 ECC памет (4 x 16 GB) на контролер

• ES1686dc-R2-2142IT-96G: Intel® Xeon® D-2142IT 8-ядрен 1.90 GHz процесор (до 3.0 GHz в burst режим) на контролер, 48 GB RDIMM DDR4 ECC памет (4 x 4 GB+4 x 8GB) на контролер

• ES1686dc-R2-2123IT-64G: Intel® Xeon® D-2123IT 4-ядрен 2.20 GHz процесор (до 3.0 GHz в burst режим) на контролер, 32 GB RDIMM DDR4 ECC памет (4x 8 GB) на контролер

Моделът ES1686dc R2 корпоративен ZFS NAS е наличен в момента. За допълнителна информация, и за да разгледате пълната линия QNAP NAS сървъри, моля, посетете http://www.qnap.com.

###

За QNAP

Компанията QNAP (Quality Network Appliance Provider) е посветена на предоставянето на цялостни решения в разработването на софтуер, дизайна на хардуер и вътрешното производство. Фокусирайки се върху иновациите в областта на съхранението на данни, мрежите и интелигентното видео, QNAP представя революционно облачно NAS решение, което се присъединява към нашата авангардна екосистема от софтуер, базиран на абонамент, и диверсифицирани канали за обслужване. QNAP вижда NAS като нещо повече от просто сторидж и е създала облачна мрежова инфраструктура, за да могат потребителите да хостват и разработват анализ на изкуствен интелект, периферни изчисления и интеграция на данни в своите QNAP решения.