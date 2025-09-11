11.09.2025 14:22 , Людмила Калъпчиева

Преразглеждане на настоящите правила относно правата на пътниците за възстановяване на суми и помощ в случай на прекъсване на пътуването или фалит на туроператора

Хармонизиране и регулиране на ваучерите за възстановяване на суми

Уточняване на правата при отмяна на пътуване и дефиниране на понятието „пакетна туристическа услуга“

ЕП прие своята позиция относно реформата на Директивата за пакетните пътувания, за да осигурят по-добра защита на пътниците в случаи на прекъсване на пътуването и фалит на туроператора.

Преговорната позиция на Парламента, подготвена от Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите, подкрепя предложението на Комисията за актуализиране на правилата за защита на пътниците въз основа на поуките, извлечени по време на пандемията от COVID-19 и вследствие на фалитите на големи туристически агенции.

Общата цел на предложеното законодателно актуализиране е да се уточнят правата на пътниците за получаване на информация и за отмяна на пътуването. Разглежда се и правото на възстановяване на сумата за пътуването и помощ за репатриране, ако организаторът на пътуването фалира или непредвидени обстоятелства нарушат плановете за почивка на пътниците. Актуализацията ще изясни и какво представлява пакетна туристическа услуга и ще включва хармонизирани правила за използването на ваучери.

Правила за ваучерите

Ваучерите бяха гореща тема по време на пандемията. Членовете на ЕП искат да гарантират, че потребителите имат право да откажат ваучер и да изберат възстановяване на сумата в рамките на 14 дни. Когато пътник приеме ваучер, но не го използва, неизползваната му стойност следва да се възстанови при изтичане на срока на валидност. Ваучерите трябва да са валидни до 12 месеца и да могат да бъдат удължавани или прехвърляни само веднъж.

Ваучерите трябва да бъдат покрити и от гаранции за несъстоятелност на туроператора, а тяхната стойност трябва да съответства най-малко на сумата на възстановяването, на която пътникът има право. Притежателите на ваучери трябва да имат предимство при избора на туристически услуги и да могат да ги използват за всяка туристическа услуга, предлагана от организатора, еднократно или на части.

Основания за отмяна на пътуване

Актуализираните правила ще изяснят и условията за отмяна на пътуване. Ако преди пътуването възникнат неизбежни или извънредни обстоятелства в дестинацията или в отправната точка, или ако те засягат пътуването, пътниците трябва да имат възможност да отменят пътуването си без санкции и с пълно възстановяване на сумата.

Дали отмяната е оправдана, следва да се преценява за всеки отделен случай. Въпреки това, всяко официално предупреждение относно пътуване, издадено до 28 дни преди планираното заминаване, трябва да се вземе предвид, смятат евродепутатите.

Ниво на предплащане

Въпреки че членовете на ЕП в голяма степен подкрепиха идеите на Европейската комисия, те отхвърлиха предложението за ограничаване на предплащанията, извършвани от клиентите към туроператорите. Комисията предлага клиентите да плащат не повече от 25 % от общата стойност на пакета на туроператора при ранна резервация и да плащат остатъка най-късно 28 дни преди началото на пътуването. Евродепутатите обаче смятат, че ограничаването на авансовите плащания трябва да бъде решение на отделните държави членки.

Цитат

Авторът на доклада Алекс Агиус Салиба (С&Д, Малта) заяви след гласуването: „Нашата цел е да укрепим правата на потребителите. При резервиране на пакетни пътувания извънредни ситуации могат да причинят много стрес, ако пътуването не може да се осъществи. За това ясно заявяваме: в такива случаи потребителят може да отмени пакета си и да получи пълно възстановяване на сумата в рамките на 14 дни. На хартия защитата на потребителите е много добра, но прилагането ѝ е от решаващо значение. Ето защо въвеждаме задължителен механизъм за подаване на жалби, който ще гарантира, че правата на всички потребителите се зачитат”.

Следващи стъпки

Парламентът прие преговорната си позиция с 535 гласа „за“, 36 „против“ и 47 „въздържал се“. Междуинституционалните преговори за окончателния вид на новите правила са насрочени да започнат на 24 септември.