Продължава оформянето на короните на дърветата в Сливен

11.09.2025 15:38 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Общинско предприятие „Озеленяване и гробищни паркове“ продължава дейностите по оформяне на короните на дърветата в градската среда на Сливен.

В момента се извършва резитба за повдигане на короните, която е една от допустимите дейности извън периода на покой на дървесните видове. Тя включва премахване само на ниско разположените клони, които затрудняват свободното преминаване на пешеходци и автомобили.

До този момент резитба е извършена по булевардите „Хаджи Димитър“, „Стефан Караджа“, „Бургаско шосе“, „Стефан Стамболов“, „Ямболски подход“, както и в градските паркове. Дейностите ще продължат и в останалите части на града.

Извозването на отрязаните клони се извършва поетапно, като от Общината призовават гражданите за търпение и разбиране по време на изпълнението на дейностите.

Основното оформяне на короните чрез резитба ще бъде извършено в периода на покой на дървесните видове, в съответствие с добрите практики за поддържане на здравето на растителността.