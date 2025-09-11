Поетапно възтановяване на водоподаването в гр. Сливен на 11.09.2025 г.

11.09.2025 19:33 , Диспечер (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди около 1 час | 49

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че строително-монтажни дейности по изпълнение на връзка на Главен клон I ср. з. с резервоар V=12 000 м3 „Хамамбаир“, са приключили в 18:00ч и водоподаването се възтановява поетапно на 11.09.2025 г. (четвъртък) в следните райони:

- Кв. Клуцохор (къщите), част от кв. Комлука, Централна градска част, Руски квартал, кв. Ст. Заимов, кв. Младост, кв. Дружба, Вилна зона – СО „Изгрев“ м-с „Рамануша“, кв. Даме Груев, кв. Надежда и Южна Промишлена зона.