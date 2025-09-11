Посрещане Пояса на Пресвета Богородица в гр. Сливен

11.09.2025 20:01 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 12 септември 2025 г. (петък), от 18:00 ч., в Престолния град Сливен тържествено ще бъде посрещнат Честният Пояс на Пресвета Богородица.

Светинята ще бъде донесена на площад „Хаджи Димитър“, откъдето в литийно шествие ще бъде пренесена по ул. „Великокняжевска“ до катедралния храм „Св. Богородица“ (ул. „Св. св. Кирил и Методий“). Там тя ще бъде изложена за поклонение от благочестивите християни.

Веднага след посрещането в храма ще бъде отслужена Архиерейска празнична вечерня, оглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

На следващия ден – 13 септември (събота), от 09:00 ч., в храм „Св. Богородица“ ще бъде отслужена Архиерейска св. Литургия.