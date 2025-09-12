Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 12.09.2025 г.

12.09.2025 09:35 , Людмила Калъпчиева

преди около 1 час

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 11.09.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 12.09.2025 Г.

Сливен: Криминалисти от участък „Надежда“ към РУ-Сливен са задържали 40-годишен мъж за кражба на накит от златарско ателие в град Сливен. Сигналът е подаден на 8 септември. След проведените издирвателни действия извършителят е установен- криминално проявен мъж на 40 години от град Сливен. Задържан е за 24 часа. Работата по случая продължава.

Служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен са задържали жена на 31 години при ежедневния контрол и наблюдение на лица, склонни към извършване на противоправни деяния, и противодействие на наркоразпространението. Проверката е извършена на 11 септември в кв. „Надежда“. Жената е предала доброволно опаковки, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържана е за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Котел: В РУ-Котел е започнато бързо производство за управление на нерегистрирано моторно превозно средство. На 11 септември в село Ябланово полицейски екип, извършващ обход в малките населени места, е установил 35-годишен жител на същото населено място, който управлява мотопед без регистрационен номер. Превозното средство не е регистрирано по надлежния ред.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 6 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят щети, възникнали в сухи треви и отпадъци, от екипи на РСПБЗН-Сливен /4/ и РСПБЗН-Нова Загора /1/. Оказана е техническа помощ при 1 от сигналите.