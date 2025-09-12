Поетична вечер събра котленските творци в НЧ „Съгласие-Напредък“

12.09.2025 09:43 , Людмила Калъпчиева

В малката зала на Народно читалище „Съгласие-Напредък“ – Котел се проведе поредната среща на местните поети, организирана от Общинска библиотека „Петър Матеев“.

Събитието събра на една сцена творците Кирилка Паскалева, Вера Таскова, Величка Съботинова, Мима Пенчева, Куни Димитров, Весела Коджагяурова и Дияна Димитрова, които представиха свои стихове. Всеки автор внесе собствен почерк, теми и емоции, превръщайки вечерта в истински празник на словото.

Поетите споделиха истории за себе си и своето творчество, а срещата бе изпълнена с вълнение, топли спомени за Котел и живи дискусии. В знак на благодарност организаторите подариха на всеки участник по една червена роза.

С инициативата Общинската библиотека за пореден път утвърди ролята си на духовен център за литературния живот в града – място, където поезията среща своята публика.

Следващата литературна среща на котленските писатели ще се състои в дните около 1 ноември – Деня на народните будители и празник на Котел.