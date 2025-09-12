Работна среща в Нова Загора обсъди подготовката за новата учебна година

12.09.2025 09:47 , Людмила Калъпчиева

На 10 септември 2025 г. в залата на Общинския съвет – Нова Загора се проведе работна среща, свикана от кмета на общината Галя Захариева. На срещата присъстваха заместник-кметът Ивайло Енев, началник отдел „ОМДС“ Соня Петрова, гл. инспектор Васил Василев от РСПБЗН – Нова Загора и инспектор Чавдар Евдокимов от РПУ – Нова Загора, както и директори на учебни заведения.

Кметът Захариева се обърна към присъстващите с пожелание за здраве, търпение, сили и мотивация, насочени към съвместната работа в полза на децата и техните родители.

Основни теми на срещата

подготовката на училищата за новата учебна година;

осигуряването на безопасна среда за учениците;

сътрудничеството между общината и правоохранителните органи;

организационни и финансови въпроси, свързани с образователния процес.

Подаръци за ученици и учители

И тази година първокласниците ще бъдат зарадвани с най-новата книжка на обичаната новозагорска поетеса д-р Стефка Данева – „Първолаци“. Всички учители ще получат специални учителски бележници, осигурени от Община Нова Загора, като знак на уважение към техния труд.

За детските градини е подготвен специален подарък – „Музикално пътешествие из България“, първата детска книга с народна музика, която ще запознае най-малките с богатството на българските фолклорни традиции.

Срещата затвърди ангажимента на общинската администрация да осигури пълноценна и безопасна среда за обучение и развитие на всички деца в общината.