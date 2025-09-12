Доброволци и пожарникари демонстрираха готовност за реакция при бедствия в Нова Загора

12.09.2025 09:51 , Людмила Калъпчиева

На 12 септември 2025 г. в Нова Загора се проведе планирана тренировка с участието на доброволното формирование за ликвидиране на последиците от бедствия към Община Нова Загора. Занятието се ръководеше от екипите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Нова Загора.

Демонстрацията привлече вниманието на граждани, директори и учители от детските градини, а най-ентусиазирани зрители бяха децата, които с интерес наблюдаваха действията на пожарникарите и доброволците.

Основни моменти от тренировката

Евакуация на пострадал от „горяща“ жилищна сграда

Гасене на пожар

Изваждане на пострадал от пътнотранспортно произшествие

Оказване на първа долекарска помощ

Доброволците и медицинските лица работиха рамо до рамо с професионалните екипи, демонстрирайки отлична координация и готовност за справяне с кризисни ситуации.

Занятието завърши с аплодисменти, а малките посетители си тръгнаха вдъхновени от смелата работа на огнеборците и доброволците, които показаха как се действа при извънредни ситуации.