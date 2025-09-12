12.09.2025 10:58 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Председатели на местните парламенти в страната си дадоха среща на събитие, организирано от Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/. В регионалната среща в Несебър участва и председателят на местния парламент в Сливен Димитър Митев.

Фокусът на форума е насочен към дейността на общинските съвети в страната, мястото им в местното самоуправление, защита на интересите им, както и предизвикателствата в работата им. Дебати по законодателни инициативи на асоциацията също е включен в дневния ред на срещата.

Несебър е домакин на още едно събитие на НАПОС – РБ – двудневен семинар, посветен на Закона за устройство на територията. Сред представителите на местната власт от страната са председателят на Постоянната комисия по инвестиционна политика, устройство на територията и транспорт в местния парламент в Сливен, д-р Иван Данчев и колегата му – общинският съветник Стефка Шевкенова-Пашова. Откриването на събитието уважи генералният директор на Българската телеграфна агенция /БТА/ Кирил Вълчев.

В дневния ред на семинара са включени дискусии по Закона за регионалното развитие – цели и стратегии за постигане на балансирано, устойчиво и интегрирано развитие на регионите и общините, предстоящи изменения. Необходимостта от промени в Закона за устройство на територията, също е част от двудневната програма на форума.

Друга тема от лекционния панел засяга компетенциите на общинските съвети по създаване, одобряване и изменение на устройствените планове, както и Наредбите като подзаконови нормативни актове за решаване на градоустройствени въпроси.

