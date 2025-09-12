12.09.2025 11:52 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 18 минути | 0

Родената в Града под Сините камъни оперна прима Татяна Шиварова очарова за пореден път сливенската публика. С двучасов концерт на певицата и ученици от нейния клас в зала „Сливен“ приключи второто издание на творческата академия за таланти. И тази година Шиварова бе част от менторския екип, който обучаваше даровити младежи.

От сцената на залата примата, която е и Почетен гражданин на Сливен, благодари за поканата да участва в академията и сподели, че изминалите дни за нея са били истинско удоволствие.

Концертната вечер успя да завладее любителите на операта, които с интерес наблюдаваха и слушаха изпълненията. В тях с рецитал се включи и ученик от класа на поета и писател Деньо Денев, който също бе ментор в академията.

Сред публиката бе заместник-кметът Пепа Чиликова.

Всички ученици от класа на Шиварова и на Деньо Денев получиха грамоти за участие в Академията, които им бяха връчени лично от техните ментори.

Майсторските класове във второто издание бяха водени от оперната прима Татяна Шиварова заедно с италианския пианист Марцио Фуллин, маестро Георги Калайджиев и от поета и писател Деньо Денев.

Творческа академия за млади таланти се организира от Община Сливен, по идея на Татяна Шиварова.