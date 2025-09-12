Сливен, кратки вечерни новини, 12.09.2025 г., петък

12.09.2025 15:54 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Председателят на Общинския съвет в Сливен Димитър Митев и негови колеги участваха в регионално събитие на Националната асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС – РБ) в Несебър.

На 12 септември 2025 г. (петък) от 18:00 ч. в Сливен ще бъде тържествено посрещнат Честният Пояс на Пресвета Богородица.

На 12 септември /петък/ се предвижда затваряне на определи пътни участъци в центъра на град Сливен заради посрещането на Честният Пояс на Пресвета Богородица.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 6 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

В Сливен продължават дейностите по оформяне на короните на дърветата, които се извършват от Общинско предприятие „Озеленяване и гробищни паркове“.

В Сливенско продължава разяснителната кампания на Териториалното поделение на НОИ по темата за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.

Творческата академия за млади таланти в Сливен завърши снощи с концерт на участниците в майсторския клас на оперната прима Татяна Шиварова.