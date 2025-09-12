12.09.2025 13:46 , Людмила Калъпчиева

преди 25 минути

Да си отличник не е просто етикет, а да си винаги отличник не е стигма. Това е голямото състезание на човека със самия себе си, желанието да се надскочи, да се докаже, да продължи напред и да се чувства неудовлетворен, докато не постигне този успех в надпреварата със себе си. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който връчи почетните отличия „Национална диплома“ на зрелостници от Випуск 2025 на официална церемония в Националния археологически музей в София.

Премиерът Желязков поздрави отличниците за избора им да продължат висшето си образование в България. Ще дадете онази репутация с Вашия успех на университетите, реципрочно на познанието, което те ще Ви дадат, за да продължите напред, посочи Желязков и изтъкна значението на добродетелното използване на науката за развитието на човечеството.

Министър-председателят Росен Желязков отправи специални поздравления към учителите и родителите на отличниците и пожела на всички успех.

Отличието „Национална диплома“ се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Наградата е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища.