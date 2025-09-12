12.09.2025 14:42 , Людмила Калъпчиева

На 30 септември от 19:00 ч. на сцената на Зала „Сливен“ публиката ще има възможност да гледа световноизвестната пиеса „Малки красиви неща“, представена от продуцентска къща „Квазар Студио“.

Постановката е вдъхновена от превърналата се във феномен анонимна онлайн рубрика за съвети „Dear Sugar“. Тя представя реални истории на хора, изправени пред житейски трудности, които търсят съвет от Шугар – загадъчен глас, който чрез личните си истории им дава надежда и сила.

„Малки красиви неща“ е спектакъл, който задава трудни въпроси:

защо ни е толкова трудно да говорим за болката и страховете си;

защо не можем да се видим през очите на тези, които ни обичат;

защо е толкова трудно да продължим напред след загуба.

Пиесата отвежда зрителите в една искрена, емоционална вечер, изпълнена с хумор и изненади, в която Шугар решава да свали маската на анонимността и да разкрие истинското си име.

Билети:

Галерия „Сливен“ / Театрална каса Сливен – срещу Историческия музей

Адрес: ул. „Цар Освободител“ 7

Резервации: 0878 860 787, 0876 694 083

Не пропускайте тази специална среща с едно от най-вълнуващите заглавия на съвременния театър.