Във връзка с настъпване на 15 септември и първия учебен ден Община Сливен предприе действия за подновяване на пътната маркировка и пешеходните пътеки в близост до учебните заведения в града и населените места. Проверено е осветлението до тях и са ремонтирани осветителните тела, където е било необходимо. Проверени са и предпазните прегради и парапети на входовете на училищата.

Съвместно с органите на полицията, Община Сливен ще следи за спокойствието и опазването на обществения ред. Ще има засилено присъствие на екипите в най-натоварените часове. Ще се следи за спазване на Закона за движение по пътищата, за нерегламентирано паркиране и спиране на автомобили в района на учебните заведения. Ще се следи за безпроблемното преминаване на учениците и техните родители през пешеходните пътеки.

14 124 са учениците на територията на общината. 1567 са първокласниците тази година.

Община Сливен отправя апел към шофьорите да проявяват отговорност, да спазват правилата за движение и да пазят децата. Относно безопасността на учениците – да избягват управлението на тротинетки и превозни средства, които биха могли да застрашат живота и здравето им, както и на преминаващите около тях.