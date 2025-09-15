Кметът Стефан Радев поздравява всички ученици и учители за 15 септември

15.09.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Кметът Стефан Радев изпрати поздравителен адрес до учебните заведения от община Сливен по случай първия учебен ден. В него

кметът посочва, че 15 септември е специален момент, който бележи началото на нова глава в образователното пътешествие на всички ученици и учители.

„Днешният ден е изпълнен с обещания за растеж, знание и успех. На всички ученици пожелавам смелост, да не се страхуват да мечтаят, любопитство да откриват нови хоризонти и постоянство, с което да преследват целите си!“, пише в поздравлението на кмета. На учителите той пожелава да бъдат все така вдъхновени, упорити и силни в мисията си да водят младите умове към светлината на знанието. В обръщението си към родителите Радев призовава да бъдат търпеливи и да подкрепят децата си във всяка стъпка по пътя на тяхното обучение.

„Пожелавам ви успешна и ползотворна учебна година, която да ви донесе много знания, положителни емоции и незабравими моменти!“, завършва Стефан Радев.