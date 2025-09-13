Сливен, кратки вечерни новини, 13.09.2025 г., събота

13.09.2025 16:05 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Вълни се образуваха по платното и тротоарите покрай светофара на Кооперативния пазар в центъра след краткотрайния интензивен валеж вчера следобед.

Честният пояс на Пресвета Богородица пристига вчера в Сливен и бе посрещнат тържествено на площад „Хаджи Димитър“.

Община Сливен предприе мерки за осигуряване на безопасността на учениците в навечерието на новата учебна година - подновени са пътната маркировка и пешеходните пътеки около училищата, проверено е уличното осветление и са ремонтирани повредените лампи.

През следващата седмица поетапно ще се въвежда временна организация на движение в 13-километров участък на АМ „Тракия“ в посока Бургас, на територията на област Сливен /от 260-и км до 273-и км/ заради почистване на канавки и премахване на крайпътна растителност.

Да бъде увеличена скоростта от 50 км/ч на 70 км/ч по булевард „Банско шосе“ в Сливен предлага кметът на общината Стефан Радев на Общинската комисия по безопасност на движението.

Известната специалистка по терапевтичен педикюр Татяна Гюмишева представи своята книга „Стъпкология“ в Сливен.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще посети Сливен във вторник, 16 септември.