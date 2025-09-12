Сливен посрещна тържествено Пояса на Пресвета Богородица

12.09.2025 22:45 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 12 септември 2025 г. Сливен се облече в молитвена радост, посрещайки с литийно шествие част от свещения Пояс на Пресвета Богородица – една от най-почитаните християнски светини, съхранявана в манастира „Панагия Като Ксения“ край Волос, Гърция.

В празничното шествие от площада пред Катедралния храм "Св. Димитър Солунски" към храма "Св. Богородица" участваха десетки свещенослужители от епархията, представители на държавната и местната власт, сред които кметът на Сливен г-н Стефан Радев, областният управител г-н Чавдар Божурски, народните представители г-жа Десислава Танева и г-жа Мария Белова, председателят на Общинския съвет г-н Димитър Митев, заместник-кметовете г-н Стоян Марков и г-жа Пепа Чиликова, деца водени от г-жа Ани Вълева както и множество народ.

Песнопенията прозвучаха в изпълнение на Пловдивския митрополитски хор „Св. ап. Ерм Филипополски“, което придаде особена тържественост на богослужението.

В своето архипастирско слово Сливенският митрополит Арсений подчерта духовното значение на светинята, съхранявана столетия от византийските императори и патриарси:

„Сред нас дойде Поясът на Богородица – парче, изтъкано от самата Пречиста и носено от Нея в молитва и страдание. Двайсет века това е една от най-великите светини на християнския свят.“

На празничното посрещане присъстваха и ученически гвардейски отряди от Кърджали, Казанлък и Айтос, както и представители на Сдружение „Младежки гвардейски отряди“, които създадоха особена младежка и патриотична атмосфера.

След тържественото Вечерно богослужение духовенството и псалтите антифонно изпълниха Канона на Пресвета Богородица.

Светиня ще остане за поклонение в Сливен до 14 септември. Храм „Св. Богородица“ ще бъде отворен докато има желаещи да се поклонят на светинята.

Снимки