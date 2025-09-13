13.09.2025 08:22 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски взе участие в тържественото посрещане на пояса на Богородица в Сливен. Православната светиня пристигна в късния следобед на 12 септември (петък) от манастира в гръцкия град Волос, където се съхранява част от нея. Реликварият бе приет от Сливенския митрополит Арсений, който го понесе на ръце към храм „Света Богородица“.

Чавдар Божурски се включи, редом до владиката, в литийното шествие по улиците на Сливен. В процесията преминаха още кметът на общината Стефан Радев, народните представители Десислава Танева и Мария Белова, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, заместник-кметовете Пепа Чиликова и Стоян Марков, духовници от Сливенска епархия и от Гърция, армейска част от Сливенския гарнизон, ученически формации и много граждани. Колоната се отправи към църквата „Света Богородица“, където се проведе празнична архиерейска вечерня. Областният управител Чавдар Божурски участва в службата заедно с много миряни.

Поясът на Богородица ще бъде изложен за поклонение в черквата, посветена на Божията майка в Сливен, до 16:00 ч. на 14 септември (неделя). В тези дни храмът ще бъде отворен денонощно за всички вярващи, които желаят да се поклонят на реликвата.