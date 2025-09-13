Посрещане Пояса на Пресвета Богородица в гр. Бургас

13.09.2025 13:17 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 14 септември – на празника Въздвижение на Честния и Животворящ Кръст Господен (Кръстовден), от 18:00 ч., Честният Пояс на Пресвета Богородица ще бъде посрещнат тържествено в град Бургас. С литийно шествие светинята ще бъде пренесена от площад „Св. св. Кирил и Методий“ по ул. „Александровска“ и ул. „Успенска“ до храм „Св. Богородица“. Там ще бъде отслужена Архиерейска празнична вечерня оглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

От 14 до 17 септември Честният Пояс ще остане в храм „Св. Богородица“ за поклонение.

Храмът ще бъде отворен докато има желаещи да се поклонят на светинята.