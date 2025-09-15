Поздравление на областния управител Чавдар Божурски за първия учебен ден

15.09.2025 08:30 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Уважаеми учители, скъпи ученици, уважаеми родители,

Поздравявам Ви най-сърдечно по повод началото на новата учебна година!

Днес емоциите са силни, а вълнението – разбираемо. На 15 септември си припомняме деня, когато самите ние, водени от своите родители, прекрачваме за пръв път училищния праг и чуваме първия звънец. А години по-късно на свой ред повеждаме децата си по пътя на образованието и с надежда ги предаваме на техния първи учител.

Вярвам, че ще продължаваме да ценим знанието и просветата и ще го доказваме всеки ден с всеки нов урок. Защото само заедно и с общи усилия можем да подготвим учениците за предизвикателствата на бъдещето, да им дадем шанс да реализират потенциала си и да се превърнат в най-добрата своя версия.

Нека и занапред да тачим 15 септември като истински български празник! Пожелавам на всички здраве, сили, търпение и високи резултати! На добър час и успешна учебна година!

Чавдар Божурски

Областен управител на област Сливен