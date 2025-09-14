Бургас посрещна свещения Пояс на Пресвета Богородица

14.09.2025 21:39 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Митрополия Сливен | България

На 14 септември 2025 г., в деня на Въздвижение на Честния Кръст, град Бургас се превърна в духовен център, когато по улиците му премина литийно шествие с една от най-драгоценните светини на християнството – Поясът на Пресвета Богородица, донесен от манастира „Панагия Като Ксения“ край Волос, Гърция.

От катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ до храма „Св. Богородица“ в морския град хиляди вярващи съпътстваха светинята, заедно със десетки духовници от Сливенска епархия. Шествието бе оглавено от Сливенския митрополит Арсений, в присъствието на представители на държавната и местната власт – кмета на Бургас г-н Димитър Николов и областния управител г-н Владимир Крумов.

Особена тържественост на вечерното богослужение придадоха църковните песнопения, изпълнени от иконом Атанас Чулаков – духовен надзорник, секретаря на митрополията г-н Иван Млечков г-н Илиян Маринов и псалта г-н Александър Учиков. След края на службата бе изпят и Канонът на Пресвета Богородица.

В архипастирското си слово митрополит Арсений изтъкна, че светинята не е просто историческа реликва, а живо свидетелство за любовта и застъпничеството на Божията Майка:

„Както в древност Поясът е бил защитен щит за византийските владетели, така и днес той е знамение, че Небесната Царица простира покрова си над народа, изпълвайки сърцата с мир и надежда.“

Своето участие в празничната атмосфера дадоха и ученическите гвардейски отряди от Бургас, Поморие и Айтос, които внесоха младежки ентусиазъм и патриотичен дух.

Светинята ще остане за поклонение в храм „Св. Богородица“ в Бургас до 17 септември. В следващите дни храмът ще бъде отворен за вярващите до 01:00 ч. след полунощ, а отново ще отваря врати в 06:00 ч. сутринта.

