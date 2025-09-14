Сливен, кратки вечерни новини, 14.09.2025 г., неделя

14.09.2025 15:45 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

На 30 септември от 19:00 часа в зала „Сливен“ публиката ще има възможност да гледа световноизвестната пиеса „Малки красиви неща“, представена от продуцентска къща „Квазар студио“.

На 13 септември в храм „Св. Богородица“ – гр. Сливен беше отслужена Архиерейска св. Литургия. Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, иконом Йоан Петров – архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, иконом Панайот Сотиров – духовен надзорник, иконом Ангел Ангелов – духовен надзорник на Пловдивска митрополия, иконом Димитрий Пенков, протойерей Тихон Димитров, архидякон Вартоломей, архидякон Поликарп и дякон Владимир Рогачев.

Известната специалистка по терапевтичен педикюр Татяна Гюмишева представи своята книга „Стъпкология“ в Сливен.

Община Сливен предприе мерки за осигуряване на безопасността на учениците в навечерието на новата учебна година.

Председателят на Общинския съвет в Сливен Димитър Митев и негови колеги участваха в регионално събитие на Националната асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС – РБ) в Несебър.

Изложба на Мара Латева „Живопис, скулптура, рисунка“ ще бъде открита в галерия „Май“ на 16 септември.

Гостуваща изложба-живопис на Нейко Нейков ще бъде открита на 18 септември в галерия „Димитър Добрович“.