Млекарево отпразнува 105 години от създаването на НЧ „Христо Ботев – 1920“

На 13 септември 2025 г. в село Млекарево тържествено бе отбелязан 105-годишният юбилей от основаването на Народно читалище „Христо Ботев – 1920“. Събитието събра жители, гости и приятели на селото, които отдадоха признание на дългогодишната културна и просветна дейност на читалището – духовния център на местната общност.

Арт изложба и богата програма

По повод празника за шеста поредна година бе открита Арт изложбата „Сръчността на българката в миналото, преплетена с креативността на настоящето“, впечатлила със съчетанието на традиционни занаяти и съвременни творчески идеи.

Музикалната програма започна с изпълнения на Пенсионерски клуб „Здравец“ – Млекарево, продължи с Формация „Димитров“ с ръководител Теодор Димитров, децата от група „Соколчета“ към НЧ „Искра – 1931“ – с. Сокол, възпитаниците на Школа по изкуствата „Илия Аврамов“ – Нова Загора, и Детско-юношеския ансамбъл „Загорчета“. В програмата участваха още самодейци от НЧ „Светлина – 1928“ – с. Самуилово и акордеонистът Теодор Димитров от НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора.

Приветствия и празнично настроение

Събитието уважиха заместник-кметът на Община Нова Загора Иванка Михова, общинският съветник Мария Мартинова, кметове на населени места и жители на селото.

Кметът на Млекарево Диян Тодоров поздрави присъстващите с думите:

„Честит празник, скъпи млекаревци! Вие сте пазители на българския бит, култура и традиции. Със своята самодейност и увереност съхранявате и предавате напред българските ценности.“

Юбилейното тържество се превърна в истински празник на духа, обединил поколенията. Читалището остава сърцето на духовния живот в Млекарево – мястото, където опитът на самодейците среща ентусиазма на младите, за да съхранява и предава българските традиции.